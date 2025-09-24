NASA відправить астронавтів у десятиденну місію навколо Місяця у 2026 році

NASA повідомило про плани відправити астронавтів у десятиденну місію навколо Місяця у лютому 2026 року. Це стане першою пілотованою місячною експедицією за останні 50 років. Про це інформує УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Зазначається, що Місія Artemis II буде другою у рамках програми Artemis, яка передбачає висадку людей на Місяць та створення постійної присутності на його поверхні. Екіпаж складатиметься з чотирьох астронавтів: командира Ріда Вайсмана, пілота Віктора Гловера, Христини Кох від NASA та Джеремі Хансена від Канадського космічного агентства.

За інформацією BBC, астронавти не висаджуватимуться на Місяць, але здійснять обліт та відлетять на рекордну відстань - понад 9 200 км за його орбіту. Це буде перший політ людини далі низької навколоземної орбіти від часу місії "Аполлон-17" у 1972 році.

Мета місії – випробування систем ракети та космічного корабля для підготовки ґрунту для висадки на Місяць - пише BBC.

Протягом польоту будуть проведені перевірки систем, маневри зближення з другим ступенем ракети, а також медичні експерименти - зокрема аналіз впливу мікрогравітації та радіації на клітинному рівні.

Після обльоту Місяця астронавти розпочнуть чотириденний шлях додому. Найнебезпечніша фаза — вхід капсули Orion в атмосферу Землі та приводнення в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії.

Від успіху Artemis II залежатиме підготовка до Artemis III, місії, яка вперше після "Аполлонів" має висадити людей на поверхню Місяця. Однак, за словами експертів, навіть за ідеального сценарію здійснити це раніше середини 2027 року навряд чи вдасться. Основний виклик — готовність корабля Starship компанії SpaceX, який має доставити астронавтів на місячну поверхню та повернути їх назад.

