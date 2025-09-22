$41.250.00
Місяцехід VIPER шукатиме лід та інші ресурси на Південному полюсі Місяця

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Місяцехід NASA VIPER шукатиме леткі ресурси, такі як лід, на поверхні Місяця, збираючи дані для майбутніх досліджень. Blue Origin доставить VIPER на Місяць наприкінці 2027 року за допомогою посадкового модуля Blue Moon MK1.

Місяцехід VIPER шукатиме лід та інші ресурси на Південному полюсі Місяця

Місяцехід NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) шукатиме леткі ресурси, такі як лід, на поверхні Місяця та збиратиме наукові дані для підтримки майбутніх досліджень Місяця та Марса. Про це повідомляє Satnews, пише УНН.

Деталі

Замовлення CLPS має загальну потенційну вартість 190 мільйонів доларів. Це вже друга доставка CLPS на Місяць, укладена з Blue Origin. Їхня перша доставка – з використанням роботизованого посадкового модуля Blue Moon Mark 1 (MK1) – запланована на запуск пізніше цього року, щоб доставити стереокамери NASA для досліджень поверхні місячного шлейфу та корисні навантаження лазерної ретрорефлективної решітки до регіону Південного полюса Місяця.

Завдяки цьому новому контракту Blue Origin доставить VIPER на поверхню Місяця наприкінці 2027 року за допомогою другого посадкового модуля Blue Moon MK1, який перебуває у виробництві. Раніше NASA скасувала проект VIPER і з того часу досліджувала альтернативні підходи для досягнення цілей агентства щодо картографування потенційних позапланетних ресурсів, таких як вода.

Завдання під назвою CS-7 передбачає проектування приміщень для конкретного корисного навантаження та демонстрацію того, як польотний проект Blue Origin дозволить розвантажити місяцехід на поверхню Місяця. У контракті передбачено опцію доставки та безпечного розгортання марсохода на поверхні Місяця. NASA прийме рішення про використання цієї опції після виконання та перевірки базового завдання та першого польоту посадкового модуля Blue Moon MK1 компанії Blue Origin. Цей унікальний підхід зменшить витрати та технічні ризики агентства. Місяцехід має цільове наукове вікно для своєї 100-денної місії, яка вимагає посадки до кінця 2027 року.

НАСА та Індія розгорнули найбільшу радарну антену у космосі: новий супутник відстежуватиме зміни Землі з неймовірною точністю27.08.25, 16:07 • 2881 перегляд

Пошук місячних летких речовин відіграє ключову роль у дослідженні Місяця NASA, що має важливі наслідки як для науки, так і для пілотованої місії під командуванням Artemis. Ця доставка може показати нам, де найімовірніше знаходиться лід і де до нього найлегше отримати доступ, як до майбутнього ресурсу для людства. А вивчаючи ці джерела місячної води, ми також отримуємо цінну інформацію про розподіл і походження летких речовин по всій Сонячній системі, допомагаючи нам краще зрозуміти процеси, які сформували наше космічне середовище, і як еволюціонувала наша внутрішня Сонячна система

- сказав Джоел Кірнс, заступник адміністратора з досліджень Управління наукових місій штаб-квартири NASA.

Blue Origin відповідає за повну архітектуру посадкової місії та проводить проектування, аналіз та випробування великого місячного посадкового модуля, здатного безпечно доставити науковий місяцехід, що базується на летких речовинах, на Місяць. Blue Origin також займатиметься комплексною інтеграцією, плануванням та підтримкою корисного навантаження, а також діяльністю з розгортання корисного навантаження після посадки. NASA проводитиме операції з марсоходом та планування наукових досліджень.

NASA є світовим лідером у дослідженні більшої частини Місяця, ніж будь-коли раніше, і ця доставка — лише один із багатьох способів, як ми використовуємо американську промисловість для підтримки довгострокової американської присутності на поверхні Місяця. Наш місяцехід досліджуватиме екстремальне середовище місячного південного полюса, подорожуючи до невеликих, постійно затінених регіонів, щоб допомогти визначити майбутні місця посадки наших астронавтів та краще зрозуміти середовище Місяця — важливі дані для підтримки людства протягом триваліших місій, оскільки Америка лідирує в нашому майбутньому в космосі

- сказав виконуючий обов’язки адміністратора NASA Шон Даффі.

Доповнення

Марсохід NASA Perseverance виявив у сухому річковому руслі Червоної планети камені, які можуть містити потенційні ознаки стародавнього мікроскопічного життя.

Павло Зінченко

