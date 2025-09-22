Місяцехід VIPER шукатиме лід та інші ресурси на Південному полюсі Місяця

Місяцехід NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) шукатиме леткі ресурси, такі як лід, на поверхні Місяця та збиратиме наукові дані для підтримки майбутніх досліджень Місяця та Марса. Про це повідомляє Satnews, пише УНН.

Замовлення CLPS має загальну потенційну вартість 190 мільйонів доларів. Це вже друга доставка CLPS на Місяць, укладена з Blue Origin. Їхня перша доставка – з використанням роботизованого посадкового модуля Blue Moon Mark 1 (MK1) – запланована на запуск пізніше цього року, щоб доставити стереокамери NASA для досліджень поверхні місячного шлейфу та корисні навантаження лазерної ретрорефлективної решітки до регіону Південного полюса Місяця.

Завдяки цьому новому контракту Blue Origin доставить VIPER на поверхню Місяця наприкінці 2027 року за допомогою другого посадкового модуля Blue Moon MK1, який перебуває у виробництві. Раніше NASA скасувала проект VIPER і з того часу досліджувала альтернативні підходи для досягнення цілей агентства щодо картографування потенційних позапланетних ресурсів, таких як вода.

Завдання під назвою CS-7 передбачає проектування приміщень для конкретного корисного навантаження та демонстрацію того, як польотний проект Blue Origin дозволить розвантажити місяцехід на поверхню Місяця. У контракті передбачено опцію доставки та безпечного розгортання марсохода на поверхні Місяця. NASA прийме рішення про використання цієї опції після виконання та перевірки базового завдання та першого польоту посадкового модуля Blue Moon MK1 компанії Blue Origin. Цей унікальний підхід зменшить витрати та технічні ризики агентства. Місяцехід має цільове наукове вікно для своєї 100-денної місії, яка вимагає посадки до кінця 2027 року.

Пошук місячних летких речовин відіграє ключову роль у дослідженні Місяця NASA, що має важливі наслідки як для науки, так і для пілотованої місії під командуванням Artemis. Ця доставка може показати нам, де найімовірніше знаходиться лід і де до нього найлегше отримати доступ, як до майбутнього ресурсу для людства. А вивчаючи ці джерела місячної води, ми також отримуємо цінну інформацію про розподіл і походження летких речовин по всій Сонячній системі, допомагаючи нам краще зрозуміти процеси, які сформували наше космічне середовище, і як еволюціонувала наша внутрішня Сонячна система