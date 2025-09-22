Луноход VIPER будет искать лед и другие ресурсы на Южном полюсе Луны

Луноход NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) будет искать летучие ресурсы, такие как лед, на поверхности Луны и собирать научные данные для поддержки будущих исследований Луны и Марса. Об этом сообщает Satnews, пишет УНН.

Заказ CLPS имеет общую потенциальную стоимость 190 миллионов долларов. Это уже вторая доставка CLPS на Луну, заключенная с Blue Origin. Их первая доставка – с использованием роботизированного посадочного модуля Blue Moon Mark 1 (MK1) – запланирована на запуск позднее в этом году, чтобы доставить стереокамеры NASA для исследований поверхности лунного шлейфа и полезные нагрузки лазерной ретрорефлективной решетки в регион Южного полюса Луны.

Благодаря этому новому контракту Blue Origin доставит VIPER на поверхность Луны в конце 2027 года с помощью второго посадочного модуля Blue Moon MK1, который находится в производстве. Ранее NASA отменило проект VIPER и с тех пор исследовало альтернативные подходы для достижения целей агентства по картографированию потенциальных внепланетных ресурсов, таких как вода.

Задача под названием CS-7 предусматривает проектирование помещений для конкретной полезной нагрузки и демонстрацию того, как полетный проект Blue Origin позволит разгрузить луноход на поверхность Луны. В контракте предусмотрена опция доставки и безопасного развертывания марсохода на поверхности Луны. NASA примет решение об использовании этой опции после выполнения и проверки базовой задачи и первого полета посадочного модуля Blue Moon MK1 компании Blue Origin. Этот уникальный подход уменьшит затраты и технические риски агентства. Луноход имеет целевое научное окно для своей 100-дневной миссии, которая требует посадки до конца 2027 года.

Поиск лунных летучих веществ играет ключевую роль в исследовании Луны NASA, что имеет важные последствия как для науки, так и для пилотируемой миссии под командованием Artemis. Эта доставка может показать нам, где наиболее вероятно находится лед и где к нему легче всего получить доступ, как к будущему ресурсу для человечества. А изучая эти источники лунной воды, мы также получаем ценную информацию о распределении и происхождении летучих веществ по всей Солнечной системе, помогая нам лучше понять процессы, которые сформировали нашу космическую среду, и как эволюционировала наша внутренняя Солнечная система - сказал Джоэл Кирнс, заместитель администратора по исследованиям Управления научных миссий штаб-квартиры NASA.

Blue Origin отвечает за полную архитектуру посадочной миссии и проводит проектирование, анализ и испытания большого лунного посадочного модуля, способного безопасно доставить научный луноход, основанный на летучих веществах, на Луну. Blue Origin также будет заниматься комплексной интеграцией, планированием и поддержкой полезной нагрузки, а также деятельностью по развертыванию полезной нагрузки после посадки. NASA будет проводить операции с марсоходом и планирование научных исследований.

NASA является мировым лидером в исследовании большей части Луны, чем когда-либо ранее, и эта доставка — лишь один из многих способов, как мы используем американскую промышленность для поддержки долгосрочного американского присутствия на поверхности Луны. Наш луноход будет исследовать экстремальную среду лунного южного полюса, путешествуя в небольшие, постоянно затененные регионы, чтобы помочь определить будущие места посадки наших астронавтов и лучше понять среду Луны — важные данные для поддержки человечества в течение более длительных миссий, поскольку Америка лидирует в нашем будущем в космосе - сказал исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

