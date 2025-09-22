Луноход VIPER будет искать лед и другие ресурсы на Южном полюсе Луны

$41.250.00
Эксклюзив
07:19 • 1340 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 5192 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
05:30 • 10956 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 12489 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 26359 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 43697 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 53908 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 56687 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 83818 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 90507 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
На Львовщине прогремел взрыв: что известноPhoto21 сентября, 21:57 • 13043 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА21 сентября, 22:15 • 12174 просмотра
Неизвестные дроны атаковали подстанцию в краснодарском крае: зафиксировано не менее пяти попаданийPhoto21 сентября, 23:50 • 10112 просмотра
В Бориспольском районе Киевской области горят жилые дома в результате атаки рф - ОВА22 сентября, 01:27 • 4416 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность02:50 • 10461 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 1342 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности05:30 • 10957 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 57536 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 40006 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 83819 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Даниил Гетманцев
Олег Синегубов
Украина
Крым
Запорожье
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда05:42 • 3364 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 74463 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 97496 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 44804 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 44166 просмотра
Шахед-136
Нефть марки Brent
Ми-8
YouTube
E-6 Mercury

Луноход VIPER будет искать лед и другие ресурсы на Южном полюсе Луны

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Луноход NASA VIPER будет искать летучие ресурсы, такие как лед, на поверхности Луны, собирая данные для будущих исследований. Blue Origin доставит VIPER на Луну в конце 2027 года с помощью посадочного модуля Blue Moon MK1.

Луноход VIPER будет искать лед и другие ресурсы на Южном полюсе Луны

Луноход NASA VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) будет искать летучие ресурсы, такие как лед, на поверхности Луны и собирать научные данные для поддержки будущих исследований Луны и Марса. Об этом сообщает Satnews, пишет УНН.

Подробности

Заказ CLPS имеет общую потенциальную стоимость 190 миллионов долларов. Это уже вторая доставка CLPS на Луну, заключенная с Blue Origin. Их первая доставка – с использованием роботизированного посадочного модуля Blue Moon Mark 1 (MK1) – запланирована на запуск позднее в этом году, чтобы доставить стереокамеры NASA для исследований поверхности лунного шлейфа и полезные нагрузки лазерной ретрорефлективной решетки в регион Южного полюса Луны.

Благодаря этому новому контракту Blue Origin доставит VIPER на поверхность Луны в конце 2027 года с помощью второго посадочного модуля Blue Moon MK1, который находится в производстве. Ранее NASA отменило проект VIPER и с тех пор исследовало альтернативные подходы для достижения целей агентства по картографированию потенциальных внепланетных ресурсов, таких как вода.

Задача под названием CS-7 предусматривает проектирование помещений для конкретной полезной нагрузки и демонстрацию того, как полетный проект Blue Origin позволит разгрузить луноход на поверхность Луны. В контракте предусмотрена опция доставки и безопасного развертывания марсохода на поверхности Луны. NASA примет решение об использовании этой опции после выполнения и проверки базовой задачи и первого полета посадочного модуля Blue Moon MK1 компании Blue Origin. Этот уникальный подход уменьшит затраты и технические риски агентства. Луноход имеет целевое научное окно для своей 100-дневной миссии, которая требует посадки до конца 2027 года.

НАСА и Индия развернули крупнейшую радарную антенну в космосе: новый спутник будет отслеживать изменения Земли с невероятной точностью27.08.25, 16:07 • 2881 просмотр

Поиск лунных летучих веществ играет ключевую роль в исследовании Луны NASA, что имеет важные последствия как для науки, так и для пилотируемой миссии под командованием Artemis. Эта доставка может показать нам, где наиболее вероятно находится лед и где к нему легче всего получить доступ, как к будущему ресурсу для человечества. А изучая эти источники лунной воды, мы также получаем ценную информацию о распределении и происхождении летучих веществ по всей Солнечной системе, помогая нам лучше понять процессы, которые сформировали нашу космическую среду, и как эволюционировала наша внутренняя Солнечная система

- сказал Джоэл Кирнс, заместитель администратора по исследованиям Управления научных миссий штаб-квартиры NASA.

Blue Origin отвечает за полную архитектуру посадочной миссии и проводит проектирование, анализ и испытания большого лунного посадочного модуля, способного безопасно доставить научный луноход, основанный на летучих веществах, на Луну. Blue Origin также будет заниматься комплексной интеграцией, планированием и поддержкой полезной нагрузки, а также деятельностью по развертыванию полезной нагрузки после посадки. NASA будет проводить операции с марсоходом и планирование научных исследований.

NASA является мировым лидером в исследовании большей части Луны, чем когда-либо ранее, и эта доставка — лишь один из многих способов, как мы используем американскую промышленность для поддержки долгосрочного американского присутствия на поверхности Луны. Наш луноход будет исследовать экстремальную среду лунного южного полюса, путешествуя в небольшие, постоянно затененные регионы, чтобы помочь определить будущие места посадки наших астронавтов и лучше понять среду Луны — важные данные для поддержки человечества в течение более длительных миссий, поскольку Америка лидирует в нашем будущем в космосе

- сказал исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи.

Дополнение

Марсоход NASA Perseverance обнаружил в сухом русле Красной планеты камни, которые могут содержать потенциальные признаки древней микроскопической жизни.

Павел Зинченко

Новости МираТехнологии
Шон Даффи
НАСА
Blue Origin