NASA отправит астронавтов в десятидневную миссию вокруг Луны в 2026 году

23 сентября, 19:19 • 10349 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 17633 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 18947 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 18880 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 39820 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 24797 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 57333 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41402 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38644 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51294 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 12:09 • 39819 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 32166 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 46886 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 48256 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 57331 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 17486 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 78709 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 39995 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 55057 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 106755 просмотра
NASA отправит астронавтов в десятидневную миссию вокруг Луны в 2026 году

Киев • УНН

 • 312 просмотра

NASA планирует десятидневную пилотируемую лунную экспедицию вокруг Луны в феврале 2026 года, что станет первым таким полетом за 50 лет. Миссия Artemis II испытает системы ракеты и космического корабля, отлетев на рекордное расстояние за орбиту Луны.

NASA отправит астронавтов в десятидневную миссию вокруг Луны в 2026 году

NASA сообщило о планах отправить астронавтов в десятидневную миссию вокруг Луны в феврале 2026 года. Это станет первой пилотируемой лунной экспедицией за последние 50 лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Отмечается, что миссия Artemis II будет второй в рамках программы Artemis, которая предусматривает высадку людей на Луну и создание постоянного присутствия на ее поверхности. Экипаж будет состоять из четырех астронавтов: командира Рида Вайсмана, пилота Виктора Гловера, Кристины Кох от NASA и Джереми Хансена от Канадского космического агентства.

По информации BBC, астронавты не будут высаживаться на Луну, но совершат облет и отлетят на рекордное расстояние - более 9 200 км за ее орбиту. Это будет первый полет человека дальше низкой околоземной орбиты со времени миссии "Аполлон-17" в 1972 году.

Цель миссии – испытание систем ракеты и космического корабля для подготовки почвы для высадки на Луну

- пишет BBC.

В течение полета будут проведены проверки систем, маневры сближения со второй ступенью ракеты, а также медицинские эксперименты - в частности анализ влияния микрогравитации и радиации на клеточном уровне.

После облета Луны астронавты начнут четырехдневный путь домой. Самая опасная фаза — вход капсулы Orion в атмосферу Земли и приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии.

От успеха Artemis II будет зависеть подготовка к Artemis III, миссии, которая впервые после "Аполлонов" должна высадить людей на поверхность Луны. Однако, по словам экспертов, даже при идеальном сценарии осуществить это раньше середины 2027 года вряд ли удастся. Основной вызов — готовность корабля Starship компании SpaceX, который должен доставить астронавтов на лунную поверхность и вернуть их обратно.

Напомним

Луноход NASA VIPER будет искать летучие ресурсы, такие как лед, на поверхности Луны, собирая данные для будущих исследований. Blue Origin доставит VIPER на Луну в конце 2027 года с помощью посадочного модуля Blue Moon MK1.

НАСА и Индия развернули крупнейшую радарную антенну в космосе: новый спутник будет отслеживать изменения Земли с невероятной точностью27.08.25, 15:07 • 3027 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
SpaceX Starship
SpaceX
НАСА
Blue Origin
Калифорния