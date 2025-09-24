NASA отправит астронавтов в десятидневную миссию вокруг Луны в 2026 году

NASA сообщило о планах отправить астронавтов в десятидневную миссию вокруг Луны в феврале 2026 года. Это станет первой пилотируемой лунной экспедицией за последние 50 лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Отмечается, что миссия Artemis II будет второй в рамках программы Artemis, которая предусматривает высадку людей на Луну и создание постоянного присутствия на ее поверхности. Экипаж будет состоять из четырех астронавтов: командира Рида Вайсмана, пилота Виктора Гловера, Кристины Кох от NASA и Джереми Хансена от Канадского космического агентства.

По информации BBC, астронавты не будут высаживаться на Луну, но совершат облет и отлетят на рекордное расстояние - более 9 200 км за ее орбиту. Это будет первый полет человека дальше низкой околоземной орбиты со времени миссии "Аполлон-17" в 1972 году.

Цель миссии – испытание систем ракеты и космического корабля для подготовки почвы для высадки на Луну - пишет BBC.

В течение полета будут проведены проверки систем, маневры сближения со второй ступенью ракеты, а также медицинские эксперименты - в частности анализ влияния микрогравитации и радиации на клеточном уровне.

После облета Луны астронавты начнут четырехдневный путь домой. Самая опасная фаза — вход капсулы Orion в атмосферу Земли и приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии.

От успеха Artemis II будет зависеть подготовка к Artemis III, миссии, которая впервые после "Аполлонов" должна высадить людей на поверхность Луны. Однако, по словам экспертов, даже при идеальном сценарии осуществить это раньше середины 2027 года вряд ли удастся. Основной вызов — готовность корабля Starship компании SpaceX, который должен доставить астронавтов на лунную поверхность и вернуть их обратно.

Напомним

