В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе

26 сентября, 14:33 • 22935 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 43408 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 21529 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 21747 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 24021 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 22395 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 38261 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 42085 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 46096 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29127 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Популярные новости
Сейчас на столе выгодное для Украины мирное соглашение, если они не согласятся, то россия захватит всю страну - лукашенко26 сентября, 16:04 • 8448 просмотра
Заставляют драться до смерти или бросают в ямы без воды и еды: оккупанты сформировали мобильные группы для расправы над дезертирами26 сентября, 16:16 • 7302 просмотра
Европа не была так близко к началу Третьей мировой войны: захарова заявила, что Украина планирует ударить российскими дронами по странам НАТО26 сентября, 17:23 • 3936 просмотра
беларусь разместила российские ракетные комплексы "орешник" на своей территории: реакция Украины не заставила себя ждать26 сентября, 18:02 • 3330 просмотра
Доцент Одесского университета корректировала российские атаки и вербовала военных ВСУPhoto22:52 • 4114 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 43408 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 29618 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 38261 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 42085 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 46096 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 22924 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 28444 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 34131 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 36834 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 44600 просмотра
В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Вчені NASA за допомогою супутника TESS та телескопа Джеймса Вебба виявили екзопланету WD 1856+534b, яка більша за Юпітер і знаходиться в "забороненій зоні" навколо вмираючої зірки. Ця планета, віком 5,8 млрд років, розташована за 82 світлових роки від Землі та є найхолоднішою екзопланетою, яку коли-небудь бачили безпосередньо.

В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе

Ученые NASA обнаружили в космосе объект, вызвавший беспокойство астрономов. Он расположен в чрезвычайно холодной области, где жизнь невозможна, вдали от пригодной для существования звезды, находится в полной изоляции на расстоянии световых лет от других тел и вращается вокруг объекта, который вскоре превратится в "мертвый". Об этом информирует Ecoportal, передает УНН.

Детали

Отмечается, что благодаря спутнику Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS) была обнаружена новая экзопланета, которая больше Юпитера.

Она была найдена в так называемой "запретной зоне" вокруг умирающей звезды, где планеты обычно не выживают. Объект назвали WD 1856+534, ему около 5,8 млрд лет и он находится всего в 82 световых годах от нас в созвездии Дракона.

С помощью телескопа Джеймса Уэбба ученые подтвердили, что WD 1856+534b является планетой, которая находится там, где не должна, как скрытая планета нашей солнечной системы

- говорится в сообщении.

В основном, когда звезды, подобные Солнцу, исчерпывают запас топлива, они раздуваются до размеров красных гигантов, уничтожают все, что оказывается слишком близко, а затем сжимаются в белые карлики. Все, что расположено в пределах двух астрономических единиц - так называемой "запретной зоны", обычно погибает. Однако эта планета до сих пор сохранилась там.

Как телескоп Джеймса Уэбба обнаружил планету?

Данные телескопа зафиксировали слабое свечение планеты после того, как астрономы тщательно удалили свет звезды. Результаты исследования свидетельствуют о том, что ее масса примерно в 13,8 раза превышает массу Юпитера, а температура поверхности составляет - 87 градусов Цельсия.

"Это делает ее самой холодной экзопланетой, которую когда-либо видели непосредственно. Так как она выжила? Вероятно, не выжила. Астрономы считают, что она образовалась дальше и позже была затянута в запретную зону, возможно, подтолкнутая другой планетой или соседней звездой после того, как белый карлик стабилизировался", - пишет Ecoportal.

Напомним

NASA планирует десятидневную пилотируемую лунную экспедицию вокруг Луны в феврале 2026 года, что станет первым таким полетом за 50 лет. Миссия Artemis II испытает системы ракеты и космического корабля, отлетев на рекордное расстояние за орбиту Луны.

Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин23.09.25, 14:30 • 23509 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираТехнологии
