В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе

Ученые NASA обнаружили в космосе объект, вызвавший беспокойство астрономов. Он расположен в чрезвычайно холодной области, где жизнь невозможна, вдали от пригодной для существования звезды, находится в полной изоляции на расстоянии световых лет от других тел и вращается вокруг объекта, который вскоре превратится в "мертвый". Об этом информирует Ecoportal, передает УНН.

Отмечается, что благодаря спутнику Transit Exoplanet Survey Satellite (TESS) была обнаружена новая экзопланета, которая больше Юпитера.

Она была найдена в так называемой "запретной зоне" вокруг умирающей звезды, где планеты обычно не выживают. Объект назвали WD 1856+534, ему около 5,8 млрд лет и он находится всего в 82 световых годах от нас в созвездии Дракона.

С помощью телескопа Джеймса Уэбба ученые подтвердили, что WD 1856+534b является планетой, которая находится там, где не должна, как скрытая планета нашей солнечной системы - говорится в сообщении.

В основном, когда звезды, подобные Солнцу, исчерпывают запас топлива, они раздуваются до размеров красных гигантов, уничтожают все, что оказывается слишком близко, а затем сжимаются в белые карлики. Все, что расположено в пределах двух астрономических единиц - так называемой "запретной зоны", обычно погибает. Однако эта планета до сих пор сохранилась там.

Как телескоп Джеймса Уэбба обнаружил планету?

Данные телескопа зафиксировали слабое свечение планеты после того, как астрономы тщательно удалили свет звезды. Результаты исследования свидетельствуют о том, что ее масса примерно в 13,8 раза превышает массу Юпитера, а температура поверхности составляет - 87 градусов Цельсия.

"Это делает ее самой холодной экзопланетой, которую когда-либо видели непосредственно. Так как она выжила? Вероятно, не выжила. Астрономы считают, что она образовалась дальше и позже была затянута в запретную зону, возможно, подтолкнутая другой планетой или соседней звездой после того, как белый карлик стабилизировался", - пишет Ecoportal.

