Рідкісний чорний місяць зійде цього тижня: найкращий час для спостереження за зірками
Київ • УНН
23 серпня зійде "чорний місяць" – рідкісне астрономічне явище, що відбувається раз на 33 місяці. Це створює ідеальні умови для спостереження Чумацького Шляху.
Цієї суботи, 23 серпня відбудеться унікальне астрономічне явище – зійде "чорний місяць", який трапляється лише раз на 33 місяці. І хоча його неможливо побачити неозброєним оком, саме ця подія створить ідеальні умови для споглядання Чумацького Шляху на нічному небі, пише УНН із посиланням на FastCompany.
Деталі
Ця небесна подія, як вказує видання, трапляється раз на 33 місяці, і це буде ідеальна ніч для спостереження за зірками, додають у публікації.
"У суботу, 23 серпня, рівно о 2:06 ранку за східним часом, зійде чорний місяць", - пише видання.
Що таке "чорний місяць"
Місяць має свій природний цикл, який триває близько 29,5 днів і складається з кількох фаз. Повний місяць настає тоді, коли Земля розташована між Сонцем і Місяцем, і його поверхня повністю освітлюється. Молодик - це протилежна фаза, коли Місяць опиняється між Сонцем і Землею, а його бік, звернений до нас, залишається у тіні, тому він невидимий для спостерігачів.
Як і у випадку з "блакитним місяцем" (другим повним місяцем у календарному місяці), існує рідкісне явище "чорний місяць". Воно має два варіанти:
- коли протягом одного місяця відбувається два молодики, і другий називається «чорним»;
- коли протягом одного сезону трапляються чотири молодики, а третій з них вважається «чорним».
Саме такий випадок спостерігатиметься цієї суботи, 23 серпня. Для Північної півкулі літо почалося 21 червня, молодики вже були 25 червня та 24 липня, тож нинішній стане третім у сезоні. Четвертий очікується 21 вересня - напередодні осіннього рівнодення.
Попри те, що чорний місяць неможливо побачити неозброєним оком, ця подія робить небо особливо темним. Саме тому ніч стане ідеальною для спостереження за Чумацьким Шляхом, який у літні місяці підіймається вище і стає помітнішим, ідеться у публікації.
