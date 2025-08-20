Редкая черная луна взойдет на этой неделе: лучшее время для наблюдения за звездами

В эту субботу, 23 августа, произойдет уникальное астрономическое явление – взойдет "черная луна", которая случается лишь раз в 33 месяца. И хотя ее невозможно увидеть невооруженным глазом, именно это событие создаст идеальные условия для созерцания Млечного Пути на ночном небе, пишет УНН со ссылкой на FastCompany.

Детали

Это небесное событие, как указывает издание, случается раз в 33 месяца, и это будет идеальная ночь для наблюдения за звездами, добавляют в публикации.

"В субботу, 23 августа, ровно в 2:06 утра по восточному времени, взойдет черная луна", - пишет издание.

Что такое "черная луна"

Луна имеет свой естественный цикл, который длится около 29,5 дней и состоит из нескольких фаз. Полнолуние наступает тогда, когда Земля расположена между Солнцем и Луной, и ее поверхность полностью освещается. Новолуние - это противоположная фаза, когда Луна оказывается между Солнцем и Землей, а ее сторона, обращенная к нам, остается в тени, поэтому она невидима для наблюдателей.

Как и в случае с "голубой луной" (вторым полнолунием в календарном месяце), существует редкое явление "черная луна". Оно имеет два варианта:

когда в течение одного месяца происходит два новолуния, и второе называется «черным»;

когда в течение одного сезона случаются четыре новолуния, а третье из них считается «черным».

Именно такой случай будет наблюдаться в эту субботу, 23 августа. Для Северного полушария лето началось 21 июня, новолуния уже были 25 июня и 24 июля, так что нынешнее станет третьим в сезоне. Четвертое ожидается 21 сентября - накануне осеннего равноденствия.

Несмотря на то, что черную луну невозможно увидеть невооруженным глазом, это событие делает небо особенно темным. Именно поэтому ночь станет идеальной для наблюдения за Млечным Путем, который в летние месяцы поднимается выше и становится заметнее, говорится в публикации.

Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну