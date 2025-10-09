$41.320.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Blue Origin готує ракету New Glenn до першого запуску місії NASA на Марс

Київ • УНН

 420 перегляди

Компанія Blue Origin готує ракету New Glenn до першого великого запуску наприкінці жовтня або в листопаді. Вона доставить на Марс зонди NASA ESCAPADE для дослідження атмосфери планети.

Blue Origin готує ракету New Glenn до першого запуску місії NASA на Марс
Фото Blue Origin

Компанія Джеффа Безоса зробила вирішальний крок до першого великого запуску своєї ракети New Glenn. Вона вже на стартовому майданчику мису Канаверал, готуючись доставити на Марс зонди NASA ESCAPADE наприкінці жовтня або в листопаді. Про це повідомляє Space, пише УНН.

Деталі

Blue Origin розгорнула перший ступінь своєї важкої ракети New Glenn на стартовому комплексі у Флориді – це фінальний етап перед випробуваннями та першим операційним польотом. Мета місії – відправити два наукові зонди NASA ESCAPADE для дослідження атмосфери Марса.

NASA відправить астронавтів у десятиденну місію навколо Місяця у 2026 році24.09.25, 03:26 • 4267 переглядiв

Ракета New Glenn заввишки близько 98 метрів – одна з найпотужніших у світі. Як і Falcon 9 компанії SpaceX, вона має багаторазовий перший ступінь, що дозволяє значно зменшити вартість запусків. Під час дебютного польоту в січні минулого року ракета успішно вийшла на орбіту, хоча спроба посадити її перший ступінь на морську платформу завершилась невдачею.

Фото Blue Origin
Фото Blue Origin

Місія ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) запустить два зонди – "Blue" і "Gold", створені компанією Rocket Lab. Вони досліджуватимуть, як сонячний вітер і космічна погода впливають на атмосферу Марса, допомагаючи NASA зрозуміти, як планета втратила свою густу оболонку і чи може знову підтримувати життя.

Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27.06.25, 16:17 • 267121 перегляд

22 вересня зонди прибули на космічне узбережжя Флориди для фінальних перевірок. Того ж дня, коли доставили New Glenn, Blue Origin здійснила ще один успішний суборбітальний політ New Shepard із шістьма пасажирами – це вже 15-й пілотований запуск компанії.

Успішний старт ESCAPADE стане переломним моментом для Blue Origin, підтвердивши її здатність конкурувати зі SpaceX у сфері важких носіїв і міжпланетних місій.

Місяцехід VIPER шукатиме лід та інші ресурси на Південному полюсі Місяця22.09.25, 10:39 • 2976 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
