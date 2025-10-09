Blue Origin готує ракету New Glenn до першого запуску місії NASA на Марс

Фото Blue Origin

Компанія Джеффа Безоса зробила вирішальний крок до першого великого запуску своєї ракети New Glenn. Вона вже на стартовому майданчику мису Канаверал, готуючись доставити на Марс зонди NASA ESCAPADE наприкінці жовтня або в листопаді. Про це повідомляє Space, пише УНН.

Blue Origin розгорнула перший ступінь своєї важкої ракети New Glenn на стартовому комплексі у Флориді – це фінальний етап перед випробуваннями та першим операційним польотом. Мета місії – відправити два наукові зонди NASA ESCAPADE для дослідження атмосфери Марса.

Ракета New Glenn заввишки близько 98 метрів – одна з найпотужніших у світі. Як і Falcon 9 компанії SpaceX, вона має багаторазовий перший ступінь, що дозволяє значно зменшити вартість запусків. Під час дебютного польоту в січні минулого року ракета успішно вийшла на орбіту, хоча спроба посадити її перший ступінь на морську платформу завершилась невдачею.

Місія ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) запустить два зонди – "Blue" і "Gold", створені компанією Rocket Lab. Вони досліджуватимуть, як сонячний вітер і космічна погода впливають на атмосферу Марса, допомагаючи NASA зрозуміти, як планета втратила свою густу оболонку і чи може знову підтримувати життя.

22 вересня зонди прибули на космічне узбережжя Флориди для фінальних перевірок. Того ж дня, коли доставили New Glenn, Blue Origin здійснила ще один успішний суборбітальний політ New Shepard із шістьма пасажирами – це вже 15-й пілотований запуск компанії.

Успішний старт ESCAPADE стане переломним моментом для Blue Origin, підтвердивши її здатність конкурувати зі SpaceX у сфері важких носіїв і міжпланетних місій.

