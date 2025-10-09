Blue Origin готовит ракету New Glenn к первому запуску миссии NASA на Марс

Фото Blue Origin

Компания Джеффа Безоса сделала решающий шаг к первому крупному запуску своей ракеты New Glenn. Она уже на стартовой площадке мыса Канаверал, готовясь доставить на Марс зонды NASA ESCAPADE в конце октября или в ноябре. Об этом сообщает Space, пишет УНН.

Детали

Blue Origin развернула первую ступень своей тяжелой ракеты New Glenn на стартовом комплексе во Флориде – это финальный этап перед испытаниями и первым операционным полетом. Цель миссии – отправить два научных зонда NASA ESCAPADE для исследования атмосферы Марса.

Ракета New Glenn высотой около 98 метров – одна из самых мощных в мире. Как и Falcon 9 компании SpaceX, она имеет многоразовую первую ступень, что позволяет значительно уменьшить стоимость запусков. Во время дебютного полета в январе прошлого года ракета успешно вышла на орбиту, хотя попытка посадить ее первую ступень на морскую платформу завершилась неудачей.

Фото Blue Origin

Миссия ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) запустит два зонда – "Blue" и "Gold", созданные компанией Rocket Lab. Они будут исследовать, как солнечный ветер и космическая погода влияют на атмосферу Марса, помогая NASA понять, как планета потеряла свою плотную оболочку и может ли снова поддерживать жизнь.

22 сентября зонды прибыли на космическое побережье Флориды для финальных проверок. В тот же день, когда доставили New Glenn, Blue Origin совершила еще один успешный суборбитальный полет New Shepard с шестью пассажирами – это уже 15-й пилотируемый запуск компании.

Успешный старт ESCAPADE станет переломным моментом для Blue Origin, подтвердив ее способность конкурировать со SpaceX в сфере тяжелых носителей и межпланетных миссий.

