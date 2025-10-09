Blue Origin готовит ракету New Glenn к первому запуску миссии NASA на Марс

$41.320.03
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
01:15 • 6950 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 20672 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01 • 44037 просмотра
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
8 октября, 17:48 • 31590 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
8 октября, 17:38 • 27692 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 48399 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 12:14 • 54388 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 46191 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 31038 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Обстрел Запорожского района: пострадал человек, есть частичные проблемы с электроснабжением
"Мы урегулировали семь войн и близки к восьмой" - Трамп уверен, что урегулирует ситуацию с рф
Сумщина под массированным обстрелом российских войск: есть погибшие и раненые
Минус 60 оккупантов в день: военные отчитались, как ликвидируют россиян на Днепропетровщине
БПЛА атаковали Волгоградскую область: горят объекты топливно-энергетического комплекса
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 48399 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 46191 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептов
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Петер Сийярто
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сектор Газа
Германия
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Фокс Ньюс
Шахед-136
Северный поток
Северный поток — 2
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Blue Origin готовит ракету New Glenn к первому запуску миссии NASA на Марс

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Компания Blue Origin готовит ракету New Glenn к первому крупному запуску в конце октября или в ноябре. Она доставит на Марс зонды NASA ESCAPADE для исследования атмосферы планеты.

Blue Origin готовит ракету New Glenn к первому запуску миссии NASA на Марс
Фото Blue Origin

Компания Джеффа Безоса сделала решающий шаг к первому крупному запуску своей ракеты New Glenn. Она уже на стартовой площадке мыса Канаверал, готовясь доставить на Марс зонды NASA ESCAPADE в конце октября или в ноябре. Об этом сообщает Space, пишет УНН.

Детали

Blue Origin развернула первую ступень своей тяжелой ракеты New Glenn на стартовом комплексе во Флориде – это финальный этап перед испытаниями и первым операционным полетом. Цель миссии – отправить два научных зонда NASA ESCAPADE для исследования атмосферы Марса.

NASA отправит астронавтов в десятидневную миссию вокруг Луны в 2026 году24.09.25, 03:26 • 4267 просмотров

Ракета New Glenn высотой около 98 метров – одна из самых мощных в мире. Как и Falcon 9 компании SpaceX, она имеет многоразовую первую ступень, что позволяет значительно уменьшить стоимость запусков. Во время дебютного полета в январе прошлого года ракета успешно вышла на орбиту, хотя попытка посадить ее первую ступень на морскую платформу завершилась неудачей.

Фото Blue Origin
Фото Blue Origin

Миссия ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) запустит два зонда – "Blue" и "Gold", созданные компанией Rocket Lab. Они будут исследовать, как солнечный ветер и космическая погода влияют на атмосферу Марса, помогая NASA понять, как планета потеряла свою плотную оболочку и может ли снова поддерживать жизнь.

Свадьба века за 20 миллионов: Безос закрыл часть Венеции для церемонии27.06.25, 16:17 • 267121 просмотр

22 сентября зонды прибыли на космическое побережье Флориды для финальных проверок. В тот же день, когда доставили New Glenn, Blue Origin совершила еще один успешный суборбитальный полет New Shepard с шестью пассажирами – это уже 15-й пилотируемый запуск компании.

Успешный старт ESCAPADE станет переломным моментом для Blue Origin, подтвердив ее способность конкурировать со SpaceX в сфере тяжелых носителей и межпланетных миссий.

Луноход VIPER будет искать лед и другие ресурсы на Южном полюсе Луны22.09.25, 10:39 • 2976 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Луна
SpaceX
Марс
Ракета New Shepard
НАСА
Blue Origin
Джефф Безос
Венеция
Сокол 9
Флорида