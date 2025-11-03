Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство, подарувавши президенту Південної Кореї кілька китайських смартфонів

Глава Китаю Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство за президентом Південної Кореї, подарувавши йому пару смартфонів - він порадив йому "перевірити, чи немає там бекдору". Цей рідкісний жарт китайського лідера потрапив у заголовки сеульських газет, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Цей невимушений обмін подарунками відбувся в суботу в місті Кенджу, коли Сі Цзіньпін та президент Лі Чже Мен вручили один одному подарунки в межах саміту АТЕС, що стало першим візитом Сі Цзіньпіна до Південної Кореї за понад десятиліття.

Сі Цзіньпін подарував Лі два смартфони Xiaomi з дисплеями корейського виробництва, на що той відповів жартом: "Чи надійна лінія зв'язку?", викликавши сміх Сі Цзіньпіна.

Вказуючи на пристрої, Сі Цзіньпін відповів: "Вам слід перевірити, чи немає там бекдора", маючи на увазі встановлене програмне забезпечення, яке дозволяє третім особам здійснювати моніторинг, що викликало сміх та оплески Лі.

Ця коротка жартівлива розмова викликала великий інтерес ЗМІ у вихідні, оскільки Сі Цзіньпін рідко жартує, не кажучи вже про шпигунство.

"Сі Цзіньпін вибухнув сміхом після жарту Лі Цзіньпіна про безпеку телефонів Xiaomi", - говорив заголовок у щоденній газеті Seoul Shinmun у понеділок.

Одне з відео з цим на YouTube зібрало понад 800 коментарів, багато з яких висловили подив.

"Таке відчуття, ніби майстри бойових мистецтв обмінюються репліками на поєдинку", - написав користувач під ніком 021835.

Цей момент легкості наголосив, наскільки зблизилися два лідери за два дні, повідомив агентству AFP прессекретар Лі Кім Нам Джун.

"Від вітальних церемоній та обміну подарунками до банкету та культурних заходів у обох лідерів було багато можливостей для спілкування та зміцнення особистої хімії", - сказав він.

"Без такої хімії подібні жарти були б неможливими", - зазначив речник.

На запитання AFP, чи скористається телефонами, Кім відповів, що це можливо.

"Хоч поки нічого не вирішено, він може скористатися телефоном", - сказав він, додавши, що телефони були подаровані Лі та його дружині.

Китай відправив на космічну станцію трьох космонавтів та чотирьох мишей