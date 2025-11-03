$42.080.01
08:49 • 3508 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Ексклюзив
08:34 • 9052 перегляди
“Може посилити підозри та створити ризики схем”: у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
08:31 • 8536 перегляди
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
08:09 • 9354 перегляди
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
3 листопада, 00:16 • 20246 перегляди
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 14:42 • 36158 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 60846 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 60072 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 56210 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 77849 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство, подарувавши президенту Південної Кореї кілька китайських смартфонів

Київ • УНН

 • 1566 перегляди

Лідер Китаю Сі Цзіньпін подарував президенту Південної Кореї Лі Чже Мену два смартфони Xiaomi з дисплеями корейського виробництва під час саміту АТЕС. Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство, порадивши перевірити наявність бекдора, що викликало значний інтерес у ЗМІ.

Глава Китаю Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство за президентом Південної Кореї, подарувавши йому пару смартфонів - він порадив йому "перевірити, чи немає там бекдору". Цей рідкісний жарт китайського лідера потрапив у заголовки сеульських газет, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Цей невимушений обмін подарунками відбувся в суботу в місті Кенджу, коли Сі Цзіньпін та президент Лі Чже Мен вручили один одному подарунки в межах саміту АТЕС, що стало першим візитом Сі Цзіньпіна до Південної Кореї за понад десятиліття.

Сі Цзіньпін подарував Лі два смартфони Xiaomi з дисплеями корейського виробництва, на що той відповів жартом: "Чи надійна лінія зв'язку?", викликавши сміх Сі Цзіньпіна.

Вказуючи на пристрої, Сі Цзіньпін відповів: "Вам слід перевірити, чи немає там бекдора", маючи на увазі встановлене програмне забезпечення, яке дозволяє третім особам здійснювати моніторинг, що викликало сміх та оплески Лі.

Ця коротка жартівлива розмова викликала великий інтерес ЗМІ у вихідні, оскільки Сі Цзіньпін рідко жартує, не кажучи вже про шпигунство.

"Сі Цзіньпін вибухнув сміхом після жарту Лі Цзіньпіна про безпеку телефонів Xiaomi", - говорив заголовок у щоденній газеті Seoul Shinmun у понеділок.

Одне з відео з цим на YouTube зібрало понад 800 коментарів, багато з яких висловили подив.

"Таке відчуття, ніби майстри бойових мистецтв обмінюються репліками на поєдинку", - написав користувач під ніком 021835.

Цей момент легкості наголосив, наскільки зблизилися два лідери за два дні, повідомив агентству AFP прессекретар Лі Кім Нам Джун.

"Від вітальних церемоній та обміну подарунками до банкету та культурних заходів у обох лідерів було багато можливостей для спілкування та зміцнення особистої хімії", - сказав він.

"Без такої хімії подібні жарти були б неможливими", - зазначив речник.

На запитання AFP, чи скористається телефонами, Кім відповів, що це можливо.

"Хоч поки нічого не вирішено, він може скористатися телефоном", - сказав він, додавши, що телефони були подаровані Лі та його дружині.

Китай відправив на космічну станцію трьох космонавтів та чотирьох мишей31.10.25, 18:45 • 5756 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Техніка
Південна Корея
Сі Цзіньпін