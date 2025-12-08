У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД
Підсанкційний російський пропагандист артем курєєв під вигаданим імʼям проник у підготовку заходу Arctic 2050 в Університеті Норд (Норвегія). Про це повідомляє Центр протидіяї дезінформації РНБО України (ЦПД) із посиланням на дані Норвезької державної мовної компанії, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ця подія збігалася з моментом, коли росія мала очолити Арктичну раду. Тоді кремлю було особливо важливо навʼязати росії образ конструктивного партнера в Арктиці та мінімізувати увагу до військової активності в регіоні.
Журналісти нагадують, що курєєв понад десять років працював на російські спецслужби: організовував поїздки іноземних журналістів на ТОТ України, формував проросійські мережі контактів у Європі та створював "експертні" майданчики для просування кремлівських меседжів. Проти курєєва та його пропагандистського проєкту "Африканська ініціатива" запроваджено санкції
Там підкреслюють, що ця ситуація вчергове доводить, що російська пропаганда за кордоном нерозривно повʼязана зі спецслужбами.
"росія шукає вразливі майданчики для просування свого впливу, і операції кремля не обмежуються лише медіапростором", - резюмують у ЦПД.
