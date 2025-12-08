У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД

$42.180.00
7 грудня, 17:16 • 11473 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 18912 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 19816 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 24932 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 50322 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 61482 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 66115 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 58596 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60986 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 57257 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Популярнi новини
Підліток загинув на станції "Видубичі" після ураження струмом на вагоні електрички7 грудня, 17:27 • 4832 перегляди
Повертався з похорону брата, загиблого від БПЛА: на Донбасі росіяни атакували дроном чоловікаVideo7 грудня, 17:55 • 4310 перегляди
Два вибухи сколихнули промислову зону красноярська, є постраждалийVideo7 грудня, 18:11 • 3758 перегляди
Нетаньягу відмовляється від угоди про помилування в обмін на вихід з політики7 грудня, 18:55 • 3250 перегляди
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian23:00 • 6366 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 51749 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 61247 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 73186 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 94458 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 81292 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Петр Павел
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Донецька область
Європа
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 41678 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 51901 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 53104 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 67181 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 64758 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II
The Guardian

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Підсанкційний російський пропагандист артем курєєв під вигаданим ім'ям проник у підготовку заходу Arctic 2050 в Університеті Норд (Норвегія). Ця подія збігалася з моментом, коли росія мала очолити Арктичну раду.

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД

Підсанкційний російський пропагандист артем курєєв під вигаданим імʼям проник у підготовку заходу Arctic 2050 в Університеті Норд (Норвегія). Про це повідомляє Центр протидіяї дезінформації РНБО України (ЦПД) із посиланням на дані Норвезької державної мовної компанії, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ця подія збігалася з моментом, коли росія мала очолити Арктичну раду. Тоді кремлю було особливо важливо навʼязати росії образ конструктивного партнера в Арктиці та мінімізувати увагу до військової активності в регіоні.

Журналісти нагадують, що курєєв понад десять років працював на російські спецслужби: організовував поїздки іноземних журналістів на ТОТ України, формував проросійські мережі контактів у Європі та створював "експертні" майданчики для просування кремлівських меседжів. Проти курєєва та його пропагандистського проєкту "Африканська ініціатива" запроваджено санкції

- вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що ця ситуація вчергове доводить, що російська пропаганда за кордоном нерозривно повʼязана зі спецслужбами.

"росія шукає вразливі майданчики для просування свого впливу, і операції кремля не обмежуються лише медіапростором", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Наприкінці листопада влада Франції заарештувала трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь росії та просуванні її воєнної пропаганди. Затримання відбулося на тлі зростання побоювань щодо російського втручання по всій Європі.

У Польщі росіянин керував шпигунською мережею з 30 осіб02.12.25, 15:42 • 3045 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Норвегія