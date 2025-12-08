У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД

Підсанкційний російський пропагандист артем курєєв під вигаданим імʼям проник у підготовку заходу Arctic 2050 в Університеті Норд (Норвегія). Про це повідомляє Центр протидіяї дезінформації РНБО України (ЦПД) із посиланням на дані Норвезької державної мовної компанії, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ця подія збігалася з моментом, коли росія мала очолити Арктичну раду. Тоді кремлю було особливо важливо навʼязати росії образ конструктивного партнера в Арктиці та мінімізувати увагу до військової активності в регіоні.

Журналісти нагадують, що курєєв понад десять років працював на російські спецслужби: організовував поїздки іноземних журналістів на ТОТ України, формував проросійські мережі контактів у Європі та створював "експертні" майданчики для просування кремлівських меседжів. Проти курєєва та його пропагандистського проєкту "Африканська ініціатива" запроваджено санкції - вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що ця ситуація вчергове доводить, що російська пропаганда за кордоном нерозривно повʼязана зі спецслужбами.

"росія шукає вразливі майданчики для просування свого впливу, і операції кремля не обмежуються лише медіапростором", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

Наприкінці листопада влада Франції заарештувала трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь росії та просуванні її воєнної пропаганди. Затримання відбулося на тлі зростання побоювань щодо російського втручання по всій Європі.

У Польщі росіянин керував шпигунською мережею з 30 осіб