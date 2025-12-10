Розвідка Данії вперше назвала США потенційною загрозою національній безпеці

$42.180.11
49.090.07
ukenru
18:59 • 5140 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
17:30 • 12063 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
17:11 • 14538 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
16:59 • 14293 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 16257 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 20041 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11 • 18937 перегляди
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48 • 19007 перегляди
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17 • 26454 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
10 грудня, 11:35 • 17448 перегляди
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.5м/с
93%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 11927 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 14604 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 19993 перегляди
Не буду слухати "версії" і прикривати: Генпрокурор Кравченко різко відреагував на затримання прокурора-хабарника15:26 • 13487 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 12383 перегляди
Публікації
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись17:55 • 9322 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto16:30 • 12440 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 20059 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 26454 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
10 грудня, 09:54 • 30367 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Коломойський
Тімур Міндіч
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 10354 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 14657 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 11976 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 19512 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo10 грудня, 07:53 • 30010 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Ракетний комплекс "Тор"
Бук (ЗРК)

Розвідка Данії вперше назвала США потенційною загрозою національній безпеці

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Данська служба оборонної розвідки вперше назвала США потенційною загрозою безпеці країни, зазначаючи, що США ставлять на перше місце власні інтереси та зазіхають на Гренландію. росія та Китай, як і раніше, розглядаються як основні ризики для Данії.

Розвідка Данії вперше назвала США потенційною загрозою національній безпеці

Данська служба оборонної розвідки (DDIS) вперше назвала Сполучені Штати  потенційною загрозою власній безпеці. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

У розвідувальному звіті за 2025 рік, зокрема, йдеться, що США дедалі більше ставлять на перше місце власні інтереси і нині використовують свою економічну та технологічну потужність як інструмент сили, також щодо союзників та партнерів.

Вона (DDIS - ред.) також підкреслила зростаючий інтерес США до Гренландії, території Данського королівства, в результаті загострення суперництва великих держав в Арктиці. Щорічна оцінка загрози DDIS відбувається після неодноразових натяків Дональда Трампа на те, що він хотів би взяти під контроль Гренландію, що викликало дипломатичну напруженість між Копенгагеном та Вашингтоном. Президент США також не виключає захоплення арктичного острова за допомогою військової сили

- пише видання.

Водночас росія та Китай розглядаються як основні ризики для Данії.

Невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи збільшить готовність росії посилити свої гібридні атаки проти Організації Північноатлантичного договору, тоді як використання Китаєм економічного та військового важеля продовжує кидати виклик впливу Заходу. ... Регіон Балтійського моря – це район, де існує найбільший ризик того, що росія застосує військову силу проти НАТО

- вважають у розвідці Данії.

Нагадаємо

Данія планує пожертвувати Україні 9,4 мільярда крон у 2026 році, що майже вдвічі менше, ніж у 2025 році.

Данія дозволила Україні створити військове виробництво на своїй території – вперше в НАТО02.12.25, 18:18 • 11007 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Китай
Сполучені Штати Америки