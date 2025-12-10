Розвідка Данії вперше назвала США потенційною загрозою національній безпеці

Данська служба оборонної розвідки (DDIS) вперше назвала Сполучені Штати потенційною загрозою власній безпеці. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

У розвідувальному звіті за 2025 рік, зокрема, йдеться, що США дедалі більше ставлять на перше місце власні інтереси і нині використовують свою економічну та технологічну потужність як інструмент сили, також щодо союзників та партнерів.

Вона (DDIS - ред.) також підкреслила зростаючий інтерес США до Гренландії, території Данського королівства, в результаті загострення суперництва великих держав в Арктиці. Щорічна оцінка загрози DDIS відбувається після неодноразових натяків Дональда Трампа на те, що він хотів би взяти під контроль Гренландію, що викликало дипломатичну напруженість між Копенгагеном та Вашингтоном. Президент США також не виключає захоплення арктичного острова за допомогою військової сили

Водночас росія та Китай розглядаються як основні ризики для Данії.

Невизначеність щодо ролі США як гаранта безпеки Європи збільшить готовність росії посилити свої гібридні атаки проти Організації Північноатлантичного договору, тоді як використання Китаєм економічного та військового важеля продовжує кидати виклик впливу Заходу. ... Регіон Балтійського моря – це район, де існує найбільший ризик того, що росія застосує військову силу проти НАТО