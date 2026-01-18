ЗМІ: Трамп скаржиться на вразливість Канади перед Китаєм та росією в Арктиці

Президент США Дональд Трамп таємно посилює свою увагу до іншої цілі в Західній півкулі, дедалі частіше скаржачись помічникам останніми тижнями на вразливість Канади перед супротивниками США в Арктиці. Про це пише NBC News з посиланням на двох американських чиновників, високопосадовця адміністрації та трьох колишніх високопосадовців США, знайомих з обговореннями, передає УНН.

Деталі

Поки радники Трампа працюють над досягненням його мети – придбання Гренландії, президент США таємно все більше хвилюється через те, що він вважає аналогічною нездатністю Канади захистити свої кордони від будь-якого посягання з боку росії чи Китаю, зокрема стверджуючи, що Канаді потрібно витрачати більше коштів на оборону, заявили чиновники. Вони сказали, що його зусилля прискорили внутрішні дискусії щодо ширшої арктичної стратегії та потенційного досягнення угоди з Канадою цього року щодо зміцнення її північного кордону.

"Трамп справді стурбований тим, що США продовжують дрейфувати в Західній півкулі, і зосереджений на цьому", – сказав один з чиновників.

Нинішні офіційні особи США заявили, що не ведеться розгортання американських військ на півночі Канади. І на відміну від Гренландії, Трамп не прагне купити Канаду і не заявляє, що може захопити її за допомогою військової сили США, повідомив високопоставлений чиновник адміністрації та нинішні й колишні посадовці США.

Посилення приватної уваги президента до Канади, чиї відносини зі США були глибоко напруженими, відбувається в той час, коли він перетворює деякі зі своїх давніх критичних зауважень щодо сусідів Америки в Західній півкулі на дії, спрямовані на розширення впливу США в регіоні.

Цього року він почав з використання американських військових, щоб усунути лідера Венесуели та сприяти захопленню США нафтової промисловості країни. Його адміністрація аналогічно погрожувала режиму на Кубі. Він попередив Колумбію та Мексику про можливе втручання США, щоб зупинити потік наркотиків з їхніх країн. І він неодноразово заявляв, що його адміністрація планує придбати Гренландію — шляхом купівлі або військової сили — що викликало боротьбу серед союзників США за укладення угоди, яка б розвіяла його занепокоєння.

Захист північного кордону Канади є ключовою частиною бачення Трампа та його головних помічників щодо "зміцнення" Західної півкулі, як висловився один із американських чиновників, тому це відповідає баченню США. У суботу Трамп припустив, що придбання США Гренландії, напівавтономної території Королівства Данія, також принесе користь Канаді.

"Зрештою, це має запобігти подальшій присутності росії та Китаю в Арктиці", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації. "Канада виграє від того, що США матимуть Гренландію".

Публічна позиція Канади полягає в тому, що доля Гренландії залежить від Гренландії та Данії. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив у п'ятницю, що Канада підтримує Данію як союзника НАТО.

На запитання про нещодавню поновлену увагу президента до Канади за зачиненими дверима, речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що виконавчий указ, підписаний Трампом у квітні минулого року, "підкреслює зобов’язання Сполучених Штатів забезпечити як свободу судноплавства, так і американське домінування в арктичних водних шляхах".

Посольство Канади у Вашингтоні, округ Колумбія, не відповіло на коментар, додає видання.

Критика Трампа щодо Канади сягає часів його першого терміну. ​​Минулого року вона досягла апогею, коли він погрожував використати "економічну силу", щоб захопити країну та перетворити її з північного сусіда Америки на 51-й штат. Трамп розпочав торговельну війну з Канадою та відкрито сварився з її урядом. Зовсім недавно ця громадська напруженість загострилася.

У приватному порядку, на тлі зростаючих скарг Трампа, американські чиновники ведуть переговори з канадськими чиновниками про шляхи посилення співпраці між їхніми військовими в Арктиці, повідомили високопоставлений чиновник адміністрації та нинішні й колишні чиновники США. Серед варіантів, що обговорюються, є оновлення систем у Канаді, які забезпечують раннє попередження про наближення противника до території чи вод країни, збільшення спільних військових навчань та операцій США та Канади, а також збільшення спільних повітряних та водних патрулів, а також патрулювання американських кораблів в Арктиці, заявили нинішні офіційні особи США.

Нинішні офіційні особи заявили, що обговорення розміщення американських військ на землі вздовж північного кордону Канади не ведеться.

Додамо

Одним із майданчиків для переговорів між США та Канадою є робоча група Пентагону, що зосереджена на Арктиці, яка попередила Білий дім, що вплив Канади на Китай та росію вздовж її північного кордону є однією з найбільших проблем, з якими стикаються США в регіоні, заявили нинішні та колишні офіційні особи США.

Прем'єр-міністр Канади Карні минулого тижня перебував у Пекіні, де він згадав про "новий світовий порядок", намагаючись зміцнити зв'язки з Китаєм на тлі напруженості між Канадою та США. Карні, перший прем'єр-міністр Канади, який відвідав Китай з 2017 року, зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у п'ятницю.

У п'ятницю Трампа запитали про укладення Карні торговельної угоди з Китаєм, і він сказав, що це "добре".

"Саме так він і повинен робити", – сказав Трамп. "Якщо ви можете укласти угоду з Китаєм, ви повинні це зробити".

Одним з головних напрямків критики Трампа щодо Канади була сума, яку країна витрачає на оборону, що він повторював приватно останніми днями, за словами високопосадовця адміністрації та нинішніх і колишніх чиновників США. Вони сказали, що з точки зору Трампа це означає, що Канада не може захищатися від Китаю чи росії в Арктиці.

"Їм, безумовно, потрібно покращити свою гру, коли йдеться про арктичні можливості", – сказав один з чиновників, додавши, що "це неприйнятно, враховуючи сьогоднішні загрози" і "статус-кво недостатньо".

Канада збільшує свої витрати на оборону, але все ще не досягає мети для членів НАТО.

"Світ не розглядає Канаду як головну силу, коли йдеться про оборону", – сказав високопосадовець адміністрації.

За словами високопосадовця адміністрації та американських чиновників, Трамп не так публічно висловлювався щодо Канади, як приватно в останні тижні, і, як очікується, це не зміниться, поки він вважатиме переговори між двома країнами щодо вирішення проблеми продуктивними.