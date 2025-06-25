Трамп не зацікавлений більше у перетворенні Канади на 51-й штат - прем'єр Карні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що президент США Дональд Трамп більше не зацікавлений у перетворенні її на 51-й штат. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Деталі

На запитання Крістіани Аманпур з CNN у кулуарах саміту НАТО в Нідерландах, чи все ще Трамп заявляє, що хоче анексувати Канаду, Карні відповів: "Ні, не хоче".

Він захоплюється Канадою. Гадаю, буде справедливо сказати, що, можливо, певний час він прагнув Канади – сказав Карні.

Як вказує CNN, це не перший випадок, коли чиновник оголошує сагу з анексією завершеною. 22 травня Пітер Хукстра, посол США в Канаді, заявляв партнеру CNN з мовлення CBC, що "Дональд Трамп більше не говорить" про перетворення Канади на 51-й штат. (Кілька днів потому Трамп опублікував у соціальних мережах, що Канада має стати 51-м штатом, який скористається перевагами запропонованої президентом системи протиракетної оборони).

Карні часто заявляв, що старе, тісне партнерство між Канадою та Сполученими Штатами "закінчено". Він розпочав свою каденцію зі співпраці з європейськими партнерами у Великій Британії та Франції, і навіть співпрацював з Австралією над новими радарними системами для канадської Арктики.

Проте Карні віддав належне Трампу за те, що він підштовхнув Канаду до вищих витрат на оборону, особливо до досягнення контрольного показника витрат на оборону для членів НАТО.

Президент зосереджений на зміні низки двосторонніх відносин. Ми в НАТО. Він зосереджений на тому, щоб усі члени, включаючи Канаду… платили свою справедливу частку. Я думаю, що ми зараз це робимо - зазначив Карні.

Карні також вважає, що Трамп має "потенціал, щоб відіграти вирішальну роль" у ситуації на Близькому Сході. Хоча ширший мир у регіоні є кінцевою метою, додав він, поточним пріоритетом має бути отримання "основ": припинення вогню, повне відновлення гуманітарної допомоги та звільнення всіх затриманих.

Доповнення

У травні прем'єр Канади Марк Карні, коментуючи заклик Дональда Трампа зробити Канаду 51-м штатом США, заявив, що деякі місця ніколи не продаються.

5 травня Дональд Трамп на питання, чи розглядає він застосування сили щодо Канади, відповів: "Я думаю, що це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу".

У лютому Дональд Трамп повторно підняв тему можливого приєднання Канади до США як 51-го штату, коментуючи інцидент зі свистом на американський гімн.