Прем'єр Канади Карні про заклик Трампа зробити Канаду 51-м штатом США: деякі місця ніколи не продаються
Київ • УНН
Прем'єр Канади Карні заявив, що країна не продається, коментуючи слова Трампа про можливість зробити Канаду 51-м штатом. Карні наголосив на важливості партнерства між країнами.
Прем'єр Канади Марк Карні, коментуючи заклик Дональда Трампа зробити Канаду 51-м штатом США, заявив, що деякі місця ніколи не продаються, передає УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Карні запитали про погрозу Дональда Трампа зробити Канаду 51-м штатом США.
"Деякі місця ніколи не продаються", - відповів Карні, виглядаючи ніяково, коли Трамп говорить про Канаду як про "можливість для нерухомості".
"Вона не продається і ніколи не буде продаватися. Але можливість полягає в партнерстві і в тому, що ми можемо побудувати разом", - сказав Карні.
Трамп сказав, що "Канада посилює свою військову участь", а потім пожартував: "Але ніколи не кажи ніколи".
Також під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Трамп відзначив перемогу Карні на виборах в Канаді і описав її як одне з "найбільших повернень в історії політики", додаючи: "Можливо, навіть більше, ніж моє".
"Я думаю, що я був, ймовірно, однією з найбільших подій, які з ним траплялися", - жартує він.
Карні подякував Трампу за його "гостинність і лідерство" і додав, що він був "обраний, щоб поміняти Канаду".
На питання про те, яка поступка є головною для Канади, Трамп відповів: "Дружба".
Доповнення
Прем'єр Канади Марк Карні прибув в Білий дім і був зустрінутий президентом США Дональдом Трампом.
5 травня Дональд Трамп на питання, чи розглядає він застосування сили щодо Канади, відповів: "Я думаю, що це дуже малоймовірно. Я не бачу цього з Канадою. Просто не бачу".
У лютому Дональд Трамп повторно підняв тему можливого приєднання Канади до США як 51-го штату, коментуючи інцидент зі свистом на американський гімн.