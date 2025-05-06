Премьер Канады Карни о призыве Трампа сделать Канаду 51-м штатом США: некоторые места никогда не продаются

$41.600.11
47.190.13
ukenru
Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке
14:29 • 22986 просмотра

Пёс, который покусал детей в Броварах, ищет семью: что известно о собаке

14:23 • 45758 просмотра

Фридрих Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки

14:11 • 39635 просмотра

В ЕС представили дорожную карту отказа от российских энергоносителей: касается в том числе газа, урана и "теневого флота" рф

Эксклюзив
13:27 • 41692 просмотра

С начала полномасштабной войны более 460 спортсменов и членов спортивных команд не вернулись в Украину – Минспорта

12:34 • 49099 просмотра

Украина вернула из российского плена 205 воинов - Зеленский

6 мая, 11:40 • 82647 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

Эксклюзив
6 мая, 10:24 • 48458 просмотра

Нападение собаки в Броварах: дети вернулись к учебе, животное взяли под присмотр

Эксклюзив
6 мая, 09:43 • 100229 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска

Эксклюзив
6 мая, 07:11 • 56615 просмотра

Парни напихивают себе карманы: в аграрном комитете Рады заинтересовались схемами в Госзембанке

6 мая, 05:57 • 119713 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+11°
1.9м/с
72%
748 мм
Популярные новости

Фридрих Мерц не был избран новым канцлером Германии

6 мая, 08:22 • 78866 просмотра

Мошенники выдают себя за "Ощадбанк": ЦПД сообщает о новой схеме обмана украинцев

6 мая, 08:32 • 36568 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 70717 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 42347 просмотра

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 23843 просмотра
публикации

Наука без границ: как аграрное партнерство Украины с ЕС приносит новые достижения

15:56 • 24438 просмотра

Реформа АРМА вызывает сопротивление у руководства агентства: почему Елена Дума блокирует изменения

14:59 • 42973 просмотра

Refurbished in Ukraine: глобальный тренд, набирающий обороты в Украине и мире

6 мая, 11:40 • 82602 просмотра

Ватикан готовится избирать Папу: стоит ли Украине возлагать надежды на преемника Франциска
Эксклюзив

6 мая, 09:43 • 100194 просмотра

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков

6 мая, 05:57 • 119682 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Игорь Терехов

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

GTA VI: вышел второй трейлер

13:46 • 14512 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 71150 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 74829 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 87438 просмотра

Бывший муж блогерши Саши Бо женится во второй раз

5 мая, 20:19 • 35805 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Нью-Йорк Таймс

Вашингтон Пост

Нефть марки Brent

Премьер Канады Карни о призыве Трампа сделать Канаду 51-м штатом США: некоторые места никогда не продаются

Киев • УНН

 • 3246 просмотра

Премьер Канады Карни заявил, что страна не продается, комментируя слова Трампа о возможности сделать Канаду 51-м штатом. Карни отметил важность партнерства между странами.

Премьер Канады Карни о призыве Трампа сделать Канаду 51-м штатом США: некоторые места никогда не продаются

Премьер Канады Марк Карни комментируя призыв Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, заявил, что некоторые места никогда не продаются,  передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Карни спросили об угрозе Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

"Некоторые места никогда не продаются", - ответил Карни, выглядя неловко, когда Трамп говорит о Канаде как о "возможности для недвижимости".

"Она не продается и никогда не будет продаваться. Но возможность заключается в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе", - сказал Карни.

Трамп сказал, что "Канада усиливает свое военное участие", а затем пошутил: "Но никогда не говори никогда".

Также во время ощения с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил победу Карни на выборах в Канаде и описал ее как одно из "величайших возвращений в истории политики", добавляя: "Возможно, даже более великое, чем мое".

"Я думаю, что я был, вероятно, одним из величайших событий, которые с ним случались", - шутит он.

Карни поблагодарил Трампа за его "гостеприимство и лидерство" и добавил, что он был "избран, чтобы поменять Канаду".

На вопрос о том, какая уступка является главной для Канады, Трамп ответил: "Дружба".

Дополнение

Премьер Канады Марк Карни прибыл в Белый дом и был встречен президентом США Дональдом Трампом.

5 мая Дональд Трамп на вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".

В феврале Дональд Трамп повторно поднял тему возможного присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, комментируя инцидент со свистом на американский гимн. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
Марк Карни
Дональд Трамп
Канада
Соединенные Штаты
Brent
$62.39
Bitcoin
$94,534.70
S&P 500
$5,601.75
Tesla
$273.16
Газ TTF
$34.74
Золото
$3,422.76
Ethereum
$1,767.92