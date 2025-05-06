Премьер Канады Карни о призыве Трампа сделать Канаду 51-м штатом США: некоторые места никогда не продаются
Киев • УНН
Премьер Канады Карни заявил, что страна не продается, комментируя слова Трампа о возможности сделать Канаду 51-м штатом. Карни отметил важность партнерства между странами.
Премьер Канады Марк Карни комментируя призыв Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, заявил, что некоторые места никогда не продаются, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Карни спросили об угрозе Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.
"Некоторые места никогда не продаются", - ответил Карни, выглядя неловко, когда Трамп говорит о Канаде как о "возможности для недвижимости".
"Она не продается и никогда не будет продаваться. Но возможность заключается в партнерстве и в том, что мы можем построить вместе", - сказал Карни.
Трамп сказал, что "Канада усиливает свое военное участие", а затем пошутил: "Но никогда не говори никогда".
Также во время ощения с журналистами в Овальном кабинете Трамп отметил победу Карни на выборах в Канаде и описал ее как одно из "величайших возвращений в истории политики", добавляя: "Возможно, даже более великое, чем мое".
"Я думаю, что я был, вероятно, одним из величайших событий, которые с ним случались", - шутит он.
Карни поблагодарил Трампа за его "гостеприимство и лидерство" и добавил, что он был "избран, чтобы поменять Канаду".
На вопрос о том, какая уступка является главной для Канады, Трамп ответил: "Дружба".
Дополнение
Премьер Канады Марк Карни прибыл в Белый дом и был встречен президентом США Дональдом Трампом.
5 мая Дональд Трамп на вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".
В феврале Дональд Трамп повторно поднял тему возможного присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, комментируя инцидент со свистом на американский гимн.