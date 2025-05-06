Прем'єр Канади Карні прибув до Білого дому. Його зустрів Трамп
Київ • УНН
Прем'єр Канади Марк Карні прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Дональд Трамп. Лідери провели переговори в Овальному кабінеті, де Трамп відзначив перемогу Карні на виборах.
Прем'єр Канади Марк Карні прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Sky News.
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Два лідери обмінялися кількома словами один з одним, перш ніж увійти до будівлі.
Після вони попрямували до Овального кабінету для переговорів і спілкування з журналістами.
Трамп почав з того, що відзначає перемогу Карні на виборах у Канаді і описує її як "найбільше повернення в історії політики", додаючи: "Можливо, навіть більше, ніж моє".
"Я думаю, що я був, ймовірно, однією з найбільших подій, які з ним траплялися", — жартує він.
Раніше Карні сказав, що зустріч стане спробою перезавантажити відносини, які були підірвані тарифами президента США і розмовами про анексію.
Карні застеріг щодо Трампа після перемоги на виборах у Канаді29.04.2025, 09:55 • 2962 перегляди