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Прем'єр Канади Карні прибув до Білого дому. Його зустрів Трамп

Київ • УНН

 • 4218 перегляди

Прем'єр Канади Марк Карні прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Дональд Трамп. Лідери провели переговори в Овальному кабінеті, де Трамп відзначив перемогу Карні на виборах.

Прем'єр Канади Карні прибув до Білого дому. Його зустрів Трамп

Прем'єр Канади Марк Карні прибув до Білого дому, де його зустрів президент США Дональд Трамп, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Два лідери обмінялися кількома словами один з одним, перш ніж увійти до будівлі.

Після вони попрямували до Овального кабінету для переговорів і спілкування з журналістами.

Трамп почав з того, що відзначає перемогу Карні на виборах у Канаді і описує її як "найбільше повернення в історії політики", додаючи: "Можливо, навіть більше, ніж моє".

"Я думаю, що я був, ймовірно, однією з найбільших подій, які з ним траплялися", — жартує він.

Раніше Карні сказав, що зустріч стане спробою перезавантажити відносини, які були підірвані тарифами президента США і розмовами про анексію.

Карні застеріг щодо Трампа після перемоги на виборах у Канаді29.04.2025, 09:55 • 2962 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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