Премьер Канады Карни прибыл в Белый дом. Его встретил Трамп
Киев • УНН
Премьер Канады Марк Карни прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Дональд Трамп. Лидеры провели переговоры в Овальном кабинете, где Трамп отметил победу Карни на выборах.
Премьер Канады Марк Карни прибыл в Белый дом и был встречен президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Два лидера обменялись несколькими словами друг с другом, прежде чем войти в здание.
После они направились в Овальный кабинет для переговоров и общения с журналистами.
Трамп начал с того, что отмечает победу Карни на выборах в Канаде и описывает ее как "величайшее возвращение в истории политики", добавляя: "Может быть, даже большее, чем мое".
"Я думаю, что я был, вероятно, одним из величайших событий, которые с ним случались", — шутит он.
Ранее Карни сказал, что встреча станет попыткой перезагрузить отношения, которые были подорваны тарифами президента США и разговорами об аннексии.
Карни предостерег относительно Трампа после победы на выборах в Канаде29.04.2025, 09:55 • 2960 просмотров