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Премьер Канады Карни прибыл в Белый дом. Его встретил Трамп

Киев • УНН

 • 2162 просмотра

Премьер Канады Марк Карни прибыл в Белый дом, где его встретил президент США Дональд Трамп. Лидеры провели переговоры в Овальном кабинете, где Трамп отметил победу Карни на выборах.

Премьер Канады Карни прибыл в Белый дом. Его встретил Трамп

Премьер Канады Марк Карни прибыл в Белый дом и был встречен президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Два лидера обменялись несколькими словами друг с другом, прежде чем войти в здание.

После они направились в Овальный кабинет для переговоров и общения с журналистами.

Трамп начал с того, что отмечает победу Карни на выборах в Канаде и описывает ее как "величайшее возвращение в истории политики", добавляя: "Может быть, даже большее, чем мое".

"Я думаю, что я был, вероятно, одним из величайших событий, которые с ним случались", — шутит он.

Ранее Карни сказал, что встреча станет попыткой перезагрузить отношения, которые были подорваны тарифами президента США и разговорами об аннексии.

Карни предостерег относительно Трампа после победы на выборах в Канаде29.04.2025, 09:55 • 2960 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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