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Карни предостерег относительно Трампа после победы на выборах в Канаде

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Либеральная партия Марка Карни победила на выборах в Канаде. Карни заявил, что Трамп пытается сломать Канаду, чтобы Америка могла владеть ею.

Карни предостерег относительно Трампа после победы на выборах в Канаде
x.com/MarkJCarney

Либеральная партия Марка Карни победила на выборах в Канаде, совершив впечатляющий "камбэк" и предупреждая, что президент США Дональд Трамп "пытается нас сломать", сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

После закрытия избирательных участков предполагалось, что либералы получат больше из 343 мест в парламенте, чем Консервативная партия. Однако пока неясно, получат ли они абсолютное большинство, или им придется полагаться на одну или несколько более мелких партий для формирования правительства и принятия законов, пишет издание.

Выступая после результатов, Карни сказал: "Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами - этого никогда, никогда не произойдет".

"Мы будем бороться всеми силами, чтобы заключить наилучшую сделку для Канады", - указал Карни.

Либералы, казалось, потерпят сокрушительное поражение, пока американский президент не начал атаковать экономику Канады и угрожать ее суверенитету, предлагая ей стать 51-м штатом, отмечает издание.

Действия Трампа разозлили канадцев и вызвали всплеск национализма, который помог либералам перевернуть предвыборную риторику и выиграть четвертый срок подряд у власти, указывает издание.

"Мы оправились от шока от американской измены, но мы никогда не должны забывать уроки", - сказал Карни в ночь выборов.

Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр надеялся сделать выборы референдумом по бывшему премьер-министру Джастину Трюдо, популярность которого снизилась к концу десятилетия его правления из-за роста цен на продукты питания и жилье, пишет издание.

Карни занял должность премьер-министра после того, как Трюдо ушел в отставку в начале этого года.

"Америка хочет нашу землю, нашу воду, наши ресурсы [...]", - сказал он после результата. - Мы должны признать реальность того, что наш мир кардинально изменился".

Трамп неоднократно призывал Канаду стать 51-м штатом США с тех пор, как он был избран президентом во второй раз и ввел масштабные пошлины на Канаду.

Карни пообещал занять более жесткую позицию в отношении Вашингтона в отношении его пошлин и заявил, что Канаде нужно будет потратить миллиарды, чтобы сократить свою зависимость от США.

"Мы можем дать себе гораздо больше, чем американцы когда-либо смогут отобрать", - сказал Карни в ночь выборов.

"Ближайшие дни и месяцы будут сложными и потребуют некоторых жертв, но мы разделим эти жертвы, поддержав наших работников и наш бизнес", - отметил Карни.

Если партия Карни получит лишь меньшинство из 343 мест в Палате представителей Канады, ему придется вести переговоры с другими партиями, чтобы остаться у власти. Такие правительства меньшинства редко сохраняются дольше двух с половиной лет в Канаде, отмечает издание.

Либеральная партия Канады действующего премьера Карни победила на парламентских выборах 28 апреля - CTV News29.04.25, 05:50 • 2536 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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