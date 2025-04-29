Карни предостерег относительно Трампа после победы на выборах в Канаде
Киев • УНН
Либеральная партия Марка Карни победила на выборах в Канаде. Карни заявил, что Трамп пытается сломать Канаду, чтобы Америка могла владеть ею.
Либеральная партия Марка Карни победила на выборах в Канаде, совершив впечатляющий "камбэк" и предупреждая, что президент США Дональд Трамп "пытается нас сломать", сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
После закрытия избирательных участков предполагалось, что либералы получат больше из 343 мест в парламенте, чем Консервативная партия. Однако пока неясно, получат ли они абсолютное большинство, или им придется полагаться на одну или несколько более мелких партий для формирования правительства и принятия законов, пишет издание.
Выступая после результатов, Карни сказал: "Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами - этого никогда, никогда не произойдет".
"Мы будем бороться всеми силами, чтобы заключить наилучшую сделку для Канады", - указал Карни.
Либералы, казалось, потерпят сокрушительное поражение, пока американский президент не начал атаковать экономику Канады и угрожать ее суверенитету, предлагая ей стать 51-м штатом, отмечает издание.
Действия Трампа разозлили канадцев и вызвали всплеск национализма, который помог либералам перевернуть предвыборную риторику и выиграть четвертый срок подряд у власти, указывает издание.
"Мы оправились от шока от американской измены, но мы никогда не должны забывать уроки", - сказал Карни в ночь выборов.
Лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр надеялся сделать выборы референдумом по бывшему премьер-министру Джастину Трюдо, популярность которого снизилась к концу десятилетия его правления из-за роста цен на продукты питания и жилье, пишет издание.
Карни занял должность премьер-министра после того, как Трюдо ушел в отставку в начале этого года.
"Америка хочет нашу землю, нашу воду, наши ресурсы [...]", - сказал он после результата. - Мы должны признать реальность того, что наш мир кардинально изменился".
Трамп неоднократно призывал Канаду стать 51-м штатом США с тех пор, как он был избран президентом во второй раз и ввел масштабные пошлины на Канаду.
Карни пообещал занять более жесткую позицию в отношении Вашингтона в отношении его пошлин и заявил, что Канаде нужно будет потратить миллиарды, чтобы сократить свою зависимость от США.
"Мы можем дать себе гораздо больше, чем американцы когда-либо смогут отобрать", - сказал Карни в ночь выборов.
"Ближайшие дни и месяцы будут сложными и потребуют некоторых жертв, но мы разделим эти жертвы, поддержав наших работников и наш бизнес", - отметил Карни.
Если партия Карни получит лишь меньшинство из 343 мест в Палате представителей Канады, ему придется вести переговоры с другими партиями, чтобы остаться у власти. Такие правительства меньшинства редко сохраняются дольше двух с половиной лет в Канаде, отмечает издание.
Либеральная партия Канады действующего премьера Карни победила на парламентских выборах 28 апреля - CTV News29.04.25, 05:50 • 2536 просмотров