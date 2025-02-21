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Трамп знову натякає на приєднання Канади до США як 51-го штату через гімн

Трамп знову натякає на приєднання Канади до США як 51-го штату через гімн

Київ • УНН

 • 29133 перегляди

Дональд Трамп повторно підняв тему можливого приєднання Канади до США як 51-го штату, коментуючи інцидент зі свистом на американський гімн. Він також назвав Джастіна Трюдо "губернатором" та похвалив його роботу.

Трамп знову порушує тему приєднання Канади до США, натякаючи на 51-й штат. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре підняв тему, яка викликала неоднозначну реакцію: можливість приєднання Канади як 51-го штату США. Під час нещодавнього виступу він не оминув увагою канадський національний гімн, висловивши свою думку про те, що колись канадці можуть прийняти американський варіант гімну, як частину нової реальності приєднання.

Цього разу Трамп відзначив інцидент, коли канадські вболівальники свистіли на адресу гімну США під час хокейного матчу в Монреалі, зауваживши, що це може стати сигналом для змін у ставленні канадців.

Я думаю, що зрештою вони будуть хвалити державний гімн. Нам доведеться домовитися... тому що мені подобається "О, Канада". Це прекрасна річ. Я думаю, що нам доведеться залишити це для 51-го штату

- заявив Трамп.

Також не обійшлося без його традиційної критики на адресу канадського прем’єра Джастіна Трюдо, якого він знову назвав "губернатором Трюдо". Відзначивши, що канадський лідер добре виконує свої обов'язки.

Губернатор Трюдо робить чудову роботу

- сказав Трамп.

Трамп серйозно налаштований приєднати Канаду - AP10.02.25, 16:35 • 23978 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
donald-trampДональд Трамп
kanadaКанада
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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