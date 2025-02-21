Трамп снова намекает на присоединение Канады к США как 51-го штата из-за гимна
Киев • УНН
Дональд Трамп повторно поднял тему возможного присоединения Канады к США в качестве 51-го штата, комментируя инцидент со свистом на американский гимн. Он также назвал Джастина Трюдо «губернатором» и похвалил его работу.
Трамп снова поднимает тему присоединения Канады к США, намекая на 51-й штат. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз поднял тему, которая вызвала неоднозначную реакцию: возможность присоединения Канады как 51-го штата США. Во время недавнего выступления он не обошел вниманием канадский национальный гимн, высказав свое мнение о том, что когда-то канадцы могут принять американский вариант гимна, как часть новой реальности присоединения.
На этот раз Трамп отметил инцидент, когда канадские болельщики свистели в адрес гимна США во время хоккейного матча в Монреале, отметив, что это может стать сигналом для изменений в отношении канадцев.
Я думаю, что в конце концов они будут хвалить государственный гимн. Нам придется договориться... потому что мне нравится "О, Канада". Это прекрасная вещь. Я думаю, что нам придется оставить это для 51-го штата
Также не обошлось без его традиционной критики в адрес канадского премьера Джастина Трюдо, которого он снова назвал "губернатором Трюдо". Отметив, что канадский лидер хорошо выполняет свои обязанности.
Губернатор Трюдо делает отличную работу
Трамп серьезно настроен присоединить Канаду - AP10.02.25, 16:35 • 23670 просмотров