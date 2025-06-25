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Трамп больше не заинтересован в превращении Канады в 51-й штат - премьер Карни

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Дональд Трамп больше не заинтересован в том, чтобы Канада стала 51-м штатом США. Он также отметил повышение расходов Канады на оборону по инициативе Трампа.

Трамп больше не заинтересован в превращении Канады в 51-й штат - премьер Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении ее в 51-й штат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

На вопрос Кристианы Аманпур из CNN в кулуарах саммита НАТО в Нидерландах, все еще ли Трамп заявляет, что хочет аннексировать Канаду, Карни ответил: "Нет, не хочет".

Он восхищается Канадой. Думаю, будет справедливо сказать, что, возможно, некоторое время он стремился к Канаде

– сказал Карни.

Как указывает CNN, это не первый случай, когда чиновник объявляет сагу с аннексией завершенной. 22 мая Питер Хукстра, посол США в Канаде, заявлял партнеру CNN по вещанию CBC, что "Дональд Трамп больше не говорит" о превращении Канады в 51-й штат. (Несколько дней спустя Трамп опубликовал в социальных сетях, что Канада должна стать 51-м штатом, который воспользуется преимуществами предложенной президентом системы противоракетной обороны).

Карни часто заявлял, что старое, тесное партнерство между Канадой и Соединенными Штатами "закончено". Он начал свою каденцию с сотрудничества с европейскими партнерами в Великобритании и Франции, и даже сотрудничал с Австралией над новыми радарными системами для канадской Арктики.

Однако Карни отдал должное Трампу за то, что он подтолкнул Канаду к более высоким расходам на оборону, особенно к достижению контрольного показателя расходов на оборону для членов НАТО.

Президент сосредоточен на изменении ряда двусторонних отношений. Мы в НАТО. Он сосредоточен на том, чтобы все члены, включая Канаду… платили свою справедливую долю. Я думаю, что мы сейчас это делаем

- отметил Карни.

Карни также считает, что Трамп имеет "потенциал, чтобы сыграть решающую роль" в ситуации на Ближнем Востоке. Хотя более широкий мир в регионе является конечной целью, добавил он, текущим приоритетом должно быть получение "основ": прекращение огня, полное восстановление гуманитарной помощи и освобождение всех задержанных.

Дополнение

В мае премьер Канады Марк Карни, комментируя призыв Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США, заявил, что некоторые места никогда не продаются.

5 мая Дональд Трамп на вопрос, рассматривает ли он применение силы в отношении Канады, ответил: "Я думаю, что это очень маловероятно. Я не вижу этого с Канадой. Просто не вижу".

В феврале Дональд Трамп повторно поднял тему возможного присоединения Канады к США как 51-го штата, комментируя инцидент со свистом на американский гимн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Марк Карни
НАТО
Австралия
Дональд Трамп
Канада
Франция
Великобритания
Нидерланды
Соединённые Штаты
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