Канада не планує укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм на тлі митних погроз Трампа

$43.170.00
50.520.00
ukenru
16:17 • 2952 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
12:24 • 10164 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 12746 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 12937 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 14608 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 25694 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 43613 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34761 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 42483 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39898 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.2м/с
83%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Влада Міннесоти подала позов до суду проти адміністрації Трампа через смертельну стрілянину25 січня, 08:03 • 4800 перегляди
Нетаньягу відхилив прохання Білого дому щодо участі президента Ізраїлю Герцога в Раді миру - Axios25 січня, 08:17 • 5674 перегляди
США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС25 січня, 09:08 • 4942 перегляди
В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударівVideo25 січня, 09:44 • 4364 перегляди
Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня11:58 • 4206 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 82708 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 96100 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 106286 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 99962 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 100913 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 19125 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 19373 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 35924 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 36385 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 49320 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

Канада не планує укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм на тлі митних погроз Трампа

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Канада не укладатиме угоду про вільну торгівлю з Китаєм, заявив прем'єр-міністр Марк Карні. Це рішення прийнято після погрози Дональда Трампа ввести 100% мито на канадські товари.

Канада не планує укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм на тлі митних погроз Трампа

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив у неділю, що його країна не має наміру укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм. Це була відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа запровадити 100% мита на товари, імпортовані з Канади, якщо північний сусід Америки укладе торговельну угоду з Пекіном, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Карні сказав, що його нещодавня угода з Китаєм лише скорочує мита на кілька секторів, які нещодавно постраждали від мит.

Прем'єр-міністр Канади заявив, що згідно з угодою про вільну торгівлю зі США та Мексикою, існують зобов'язання не укладати угоди про вільну торгівлю з неринковими економіками без попереднього повідомлення.

"Ми не маємо наміру робити це з Китаєм чи будь-якою іншою неринковою економікою", – сказав Карні. "Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, що виникли за останні кілька років".

Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм24.01.26, 21:26 • 9144 перегляди

Додамо

У 2024 році Канада наслідувала приклад Сполучених Штатів, запровадивши 100% мито на електромобілі з Пекіна та 25% мито на сталь та алюміній. Китай відповів, запровадивши 100% імпортні мита на канадську ріпакову олію та шрот, а також 25% на свинину та морепродукти.

Під час візиту до Китаю, Карні, всупереч позиції США, скоротив 100% мито на китайські електромобілі в обмін на зниження тарифів на цю канадську продукцію.

Трамп висловив свою погрозу в дописі в соціальних мережах, написавши, що якщо Карні "думає, що зробить Канаду "перевалочним пунктом" для Китаю, щоб він міг відправляти товари та продукцію до Сполучених Штатів, він глибоко помиляється".

"Ми не можемо дозволити Канаді стати місцем, через яке китайці зливатимуть свої дешеві товари до США", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в програмі "This Week" на каналі ABC.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Техніка
Соціальна мережа
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Китай
Сполучені Штати Америки