Канада не планує укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм на тлі митних погроз Трампа

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив у неділю, що його країна не має наміру укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм. Це була відповідь на погрозу президента США Дональда Трампа запровадити 100% мита на товари, імпортовані з Канади, якщо північний сусід Америки укладе торговельну угоду з Пекіном, передає УНН із посиланням на АР.

Деталі

Карні сказав, що його нещодавня угода з Китаєм лише скорочує мита на кілька секторів, які нещодавно постраждали від мит.

Прем'єр-міністр Канади заявив, що згідно з угодою про вільну торгівлю зі США та Мексикою, існують зобов'язання не укладати угоди про вільну торгівлю з неринковими економіками без попереднього повідомлення.

"Ми не маємо наміру робити це з Китаєм чи будь-якою іншою неринковою економікою", – сказав Карні. "Ми виправили деякі проблеми з Китаєм, що виникли за останні кілька років".

Трамп пригрозив Канаді 100% митами через можливу угоду з Китаєм

Додамо

У 2024 році Канада наслідувала приклад Сполучених Штатів, запровадивши 100% мито на електромобілі з Пекіна та 25% мито на сталь та алюміній. Китай відповів, запровадивши 100% імпортні мита на канадську ріпакову олію та шрот, а також 25% на свинину та морепродукти.

Під час візиту до Китаю, Карні, всупереч позиції США, скоротив 100% мито на китайські електромобілі в обмін на зниження тарифів на цю канадську продукцію.

Трамп висловив свою погрозу в дописі в соціальних мережах, написавши, що якщо Карні "думає, що зробить Канаду "перевалочним пунктом" для Китаю, щоб він міг відправляти товари та продукцію до Сполучених Штатів, він глибоко помиляється".

"Ми не можемо дозволити Канаді стати місцем, через яке китайці зливатимуть свої дешеві товари до США", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в програмі "This Week" на каналі ABC.