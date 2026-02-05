США и рф договорились возобновить военный диалог после переговоров по Украине - СМИ

США и россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне после встречи высокопоставленных чиновников россии и Америки в Абу-Даби. Об этом говорится в заявлении Европейского командования США, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Соглашение было достигнуто после встреч в Абу-Даби между генералом Алексусом Гринкевичем, командующим Европейским командованием США, который также является Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, и высокопоставленными чиновниками России и Украины, говорится в заявлении.

Гринкевич находился в столице Объединенных Арабских Эмиратов для переговоров между американскими, российскими и украинскими должностными лицами о прекращении войны в Украине. В заявлении говорится, что этот канал "обеспечит постоянный военный контакт, поскольку стороны будут продолжать работать над достижением прочного мира".

Военная связь на высоком уровне была приостановлена в 2021 году, непосредственно перед полномасштабным вторжением России в Украину.

