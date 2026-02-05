США и рф договорились возобновить военный диалог после переговоров по Украине - СМИ

$43.170.02
51.030.08
ukenru
13:04 • 4890 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
10:18 • 16720 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 41033 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 23022 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 23617 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 19984 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 13727 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 13706 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19791 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 30897 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.4м/с
84%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 20307 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 25750 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto5 февраля, 05:37 • 26823 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto5 февраля, 07:12 • 25518 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились12:00 • 16917 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 41033 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 58977 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 88955 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 88978 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 127507 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Харьков
Киевская область
Реклама
УНН Lite
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo13:14 • 5318 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 12082 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 33266 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 19391 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 19007 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Старлинк

США и рф договорились возобновить военный диалог после переговоров по Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 236 просмотра

США и россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне после встречи в Абу-Даби. Это решение принято после переговоров между генералом Алексусом Гринкевичем и высокопоставленными лицами россии и Украины.

США и рф договорились возобновить военный диалог после переговоров по Украине - СМИ

США и россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне после встречи высокопоставленных чиновников россии и Америки в Абу-Даби. Об этом говорится в заявлении Европейского командования США, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Соглашение было достигнуто после встреч в Абу-Даби между генералом Алексусом Гринкевичем, командующим Европейским командованием США, который также является Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, и высокопоставленными чиновниками России и Украины, говорится в заявлении.

Конец договора СНВ-III: Сибига рассказал, что это значит и озвучил последствия05.02.26, 14:48 • 3712 просмотров

Гринкевич находился в столице Объединенных Арабских Эмиратов для переговоров между американскими, российскими и украинскими должностными лицами о прекращении войны в Украине. В заявлении говорится, что этот канал "обеспечит постоянный военный контакт, поскольку стороны будут продолжать работать над достижением прочного мира".

Военная связь на высоком уровне была приостановлена в 2021 году, непосредственно перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Завершается действие договора о стратегических наступательных вооружениях между рф и США: у лаврова сделали ряд заявлений04.02.26, 21:11 • 3538 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Военное положение
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
НАТО
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина