США и рф договорились возобновить военный диалог после переговоров по Украине - СМИ
Киев • УНН
США и россия договорились возобновить военный диалог на высоком уровне после встречи высокопоставленных чиновников россии и Америки в Абу-Даби. Об этом говорится в заявлении Европейского командования США, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Соглашение было достигнуто после встреч в Абу-Даби между генералом Алексусом Гринкевичем, командующим Европейским командованием США, который также является Верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, и высокопоставленными чиновниками России и Украины, говорится в заявлении.
Гринкевич находился в столице Объединенных Арабских Эмиратов для переговоров между американскими, российскими и украинскими должностными лицами о прекращении войны в Украине. В заявлении говорится, что этот канал "обеспечит постоянный военный контакт, поскольку стороны будут продолжать работать над достижением прочного мира".
Военная связь на высоком уровне была приостановлена в 2021 году, непосредственно перед полномасштабным вторжением России в Украину.
