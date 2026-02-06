$43.140.03
Эксклюзив
16:55 • 7400 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 12685 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 13254 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 12376 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 16168 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 11546 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 24682 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 17429 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20069 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 65605 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп опубликовал видео с супругами Обама в виде приматов и удалил его после критики

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видео, где Барак и Мишель Обама изображены как дикие приматы. Публикация была удалена, но она вызвала критику.

Трамп опубликовал видео с супругами Обама в виде приматов и удалил его после критики

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social видео с бывшим президентом Бараком Обамой и его женой Мишель, изображенными в виде диких приматов. Впоследствии публикация была удалена. Видео вызвало критику со стороны демократов и части республиканцев. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп разместил пост поздно вечером в четверг, когда в Европе была ночь. В ролике Барак и Мишель Обамы были показаны в образе обезьян. Также в видео в образе животных появлялись другие известные демократы, в частности бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон и действующий мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, а предыдущий президент США Джо Байден в этом видео жевал банан.

До того, как президент США удалил видео, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт успела высказаться в его защиту.

Прекратите это фальшивое возмущение и расскажите о чем-то, что действительно важно для американской общественности

- заявила Ливитт на брифинге в Белом доме.

Она также пояснила, что в видео использовались мемы, где Дональда Трампа изобразили как короля джунглей, а демократов как персонажей мультфильма "Король-лев".

Напомним

Президент США Дональд Трамп отказался продлить ядерный договор СНВ-III, назвав его "плохо согласованным соглашением". Он заявил, что США сосредоточены на создании нового, модернизированного договора.

Алла Киосак

Новости Мира
Ядерное оружие
Животные
Социальная сеть
Truth Social
Хиллари Клинтон
Белый дом
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден