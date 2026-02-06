Трамп опубликовал видео с супругами Обама в виде приматов и удалил его после критики
Киев • УНН
Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видео, где Барак и Мишель Обама изображены как дикие приматы. Публикация была удалена, но она вызвала критику.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social видео с бывшим президентом Бараком Обамой и его женой Мишель, изображенными в виде диких приматов. Впоследствии публикация была удалена. Видео вызвало критику со стороны демократов и части республиканцев. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп разместил пост поздно вечером в четверг, когда в Европе была ночь. В ролике Барак и Мишель Обамы были показаны в образе обезьян. Также в видео в образе животных появлялись другие известные демократы, в частности бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон и действующий мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, а предыдущий президент США Джо Байден в этом видео жевал банан.
До того, как президент США удалил видео, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт успела высказаться в его защиту.
Прекратите это фальшивое возмущение и расскажите о чем-то, что действительно важно для американской общественности
Она также пояснила, что в видео использовались мемы, где Дональда Трампа изобразили как короля джунглей, а демократов как персонажей мультфильма "Король-лев".
Напомним
