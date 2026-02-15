Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами

Бывший президент США Барак Обама впервые высказался о расистском видео, которое опубликовал действующий президент Дональд Трамп. В этом видео Обама и его жена Мишель были изображены в виде обезьян, передает УНН со ссылкой на Bild.

В интервью подкастеру Брайану Тайлеру Коэну Обама посетовал на отсутствие «стыда» и «приличия» в политике. По его мнению, большинство граждан США воспринимают такое поведение как «глубоко тревожное».

«В социальных сетях и на телевидении происходит своеобразное клоунское шоу. Кажется, у людей больше нет никакого стыда по поводу того, что раньше считалось наличием приличия, чувства порядочности и уважения к должности, не так ли? Это потеряно», — сказал Обама, не называя Трампа по имени.

Демократ предсказал, что подобное поведение Трампа нанесет ущерб республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре: «В конце концов, ответ придет от американского народа».

Напомним

Оскорбительное видео было опубликовано 5 февраля в аккаунте Трампа в Truth Social. В нем говорилось о предполагаемых доказательствах манипуляций на президентских выборах 2020 года, которые Трамп проиграл Джо Байдену. В конце видео на короткое время появляются смеющиеся головы Мишель и Барака Обамы на телах обезьян: первый афроамериканский президент в истории США и его жена танцуют на фоне джунглей.

Трамп опубликовал видео с супругами Обама в виде приматов и удалил его после критики

Этот ролик вызвал волну возмущения даже среди однопартийцев президента США. Белый дом удалил видео и заявил, что сотрудник администрации «по ошибке опубликовал» этот материал. Трамп утверждал, что он «смотрел только первую часть и не все видео». Он не захотел извиняться и сказал: «Я не допустил ошибки».