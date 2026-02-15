$42.990.00
Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами

Киев • УНН

 • 5602 просмотра

Бывший президент США Барак Обама впервые высказался о расистском видео, опубликованном Дональдом Трампом, где Обама и его жена Мишель были изображены в виде обезьян. Он посетовал на отсутствие "стыда" и "приличия" в политике, предсказав вред республиканцам на выборах.

Обама отреагировал на расистское видео Трампа, где его с женой изобразили обезьянами

Бывший президент США Барак Обама впервые высказался о расистском видео, которое опубликовал действующий президент Дональд Трамп. В этом видео Обама и его жена Мишель были изображены в виде обезьян, передает УНН со ссылкой на Bild.

В интервью подкастеру Брайану Тайлеру Коэну Обама посетовал на отсутствие «стыда» и «приличия» в политике. По его мнению, большинство граждан США воспринимают такое поведение как «глубоко тревожное».

«В социальных сетях и на телевидении происходит своеобразное клоунское шоу. Кажется, у людей больше нет никакого стыда по поводу того, что раньше считалось наличием приличия, чувства порядочности и уважения к должности, не так ли? Это потеряно», — сказал Обама, не называя Трампа по имени.

Демократ предсказал, что подобное поведение Трампа нанесет ущерб республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре: «В конце концов, ответ придет от американского народа».

Напомним

Оскорбительное видео было опубликовано 5 февраля в аккаунте Трампа в Truth Social. В нем говорилось о предполагаемых доказательствах манипуляций на президентских выборах 2020 года, которые Трамп проиграл Джо Байдену. В конце видео на короткое время появляются смеющиеся головы Мишель и Барака Обамы на телах обезьян: первый афроамериканский президент в истории США и его жена танцуют на фоне джунглей.

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Truth Social
Барак Обама
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты