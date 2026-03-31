Байдены усыновили двух черных лабрадоров, спасенных из приюта

Киев • УНН

 • 3512 просмотра

Семья Байденов взяла щенков Бу и Скаута, которых спасли в Теннесси. Ранее их немецкие овчарки покинули Белый дом из-за инцидентов с укусами.

Байдены усыновили двух черных лабрадоров, спасенных из приюта
Фото: AP

Бывший президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден усыновили двух черных щенков лабрадора – Бу и Скаута. Об этом 30 марта сообщила организация Humane Animal Partners, которая помогла подобрать собак для семьи Байденов, сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

По данным организации, щенков спасли из переполненного приюта в штате Теннесси, после чего их передали в Делавэр. Изначально собак звали Линда и Роки, они являются братом и сестрой.

В Humane Animal Partners сообщили, что подобрали животных после того, как узнали о заинтересованности Байденов в двух черных лабрадорах. Перед официальным усыновлением щенки некоторое время находились у них дома на пробной основе.

Какие собаки были у Байденов раньше

Во время пребывания в Белом доме Байдены были известны своими немецкими овчарками. Однако двух из них – Мейджора и Коммандера – впоследствии вывели из Белого дома после инцидентов с укусами.

Ранее Джилл Байден также заявляла, что после завершения президентства они не планировали возвращать этих собак в свой дом. Еще один их пес, немецкая овчарка Чамп, умер в 2021 году в возрасте 13 лет.

Степан Гафтко

