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Жорстоке поводження з літніми людьми? У Мін'юсті США натякнули, що Джилл Байден можуть висунути обвинувачення

Київ • УНН

 • 2422 перегляди

Лео Террелл, чиновник Мін'юсту США, запропонував звинуватити Джилл Байден у приховуванні проблем зі здоров'ям чоловіка. Він вважає це жорстоким поводженням з літньою людиною.

Жорстоке поводження з літніми людьми? У Мін'юсті США натякнули, що Джилл Байден можуть висунути обвинувачення

Високопоставлений чиновник Міністерства юстиції США запропонував колишній першій леді Джилл Байден висунути кримінальні обвинувачення в "жорстокому поводженні з літніми людьми" за те, що вона не розкрила те, що знала про проблеми зі здоров'ям свого чоловіка Джо Байдена, передає УНН.

Деталі

Лео Террелл, старший радник помічника генерального прокурора з цивільних прав, зробив дзвінок невдовзі після того, як з'явилися новини про те, що у колишнього президента Джо Байдена діагностовано рак простати на пізній стадії, який, на думку багатьох, міг бути прихований, як і його когнітивне зниження.

Террелл відповів на пост X, в якому говорилося, що Джилл Байден "знала про проблеми зі здоров'ям президента Байдена", але "все одно хотіла, щоб він балотувався на пост президента".

"Жорстоке поводження з літніми людьми! Кримінальні обвинувачення??" — написав Террелл.

Він також перепостив ряд схожих реакцій на його про передбачуване нехтування Джилл Байден.

"Жорстоке поводження з літніми людьми — це форма домашнього насильства, і лікарю Байден є багато чого пояснити про свою роль в обмані американського народу і платників податків", — говорив один з постів на X, який він перепостив. "Я б ніколи не побажав Джо Байдену фізичної шкоди, незважаючи на мої особисті політичні погляди; шкода, що його власна сім'я поставила під загрозу його благополуччя".

"Його медична команда повинна була помітити це багато років тому! Ганьба Джилл і всім, хто відвернувся і проігнорував це! Вони дійсно винні в жорстокому поводженні з літніми людьми, і якщо вони змусять його пройти через [sic] будь-яку медичну процедуру зараз, опромінення або хіміотерапію, їх слід розстріляти! Але вони хотіли уваги і статусу за будь-яку ціну", — була одна з найбільш їдких відповідей, якими Террелл поділився на X.

Додамо

Його твіт з'явився в той час, коли багато хто припустив, що новини про рак Байдена були приховані від громадськості, а медичні експерти заявили, що "немислимо", що він міг залишитися непоміченим, незважаючи на потенційне поширення протягом десятиліття.

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"Я хочу знати, як лікар Джилл Байден пропустила метастатичний рак п'ятої стадії або це чергове приховування???" — запитав старший син Дон Трамп-молодший.

Його батько, президент Трамп, також пізніше сказав про діагноз свого попередника: "Хтось не говорить фактів".

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Результати щорічних медичних оглядів Байдена, опубліковані під час його президентства з 2021 по 2025 рік, нічого не згадували про скринінг на простат-специфічний антиген (ПСА), який використовується для виявлення ранніх ознак раку простати і рекомендується Американським онкологічним товариством чоловікам старше 50 років.

Колишній президент Байден поділився фотографією себе і Джилл з їх домашньою кішкою Віллоу в понеділок вранці, коли він порушив своє мовчання в соціальних мережах про діагноз X.

"Рак стосується нас усіх. Як і багато хто з вас, Джилл і я дізналися, що ми сильніші за все в зламаних місцях. Дякую, що підтримуєте нас любов'ю і підтримкою", — йдеться в пості.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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