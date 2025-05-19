"Рак торкається всіх нас": Байден подякував за підтримку

46-му президенту США Джо Байдену діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. 18 травня про це стало відомо широкому загалу, а сьогодні, 19 травня, Байден опублікував у своїх соцмережах допис зі словами подяки за підтримку. Про це пише УНН із посиланням на допис колишнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

Рак торкається всіх нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що ми найсильніші у зламаних місцях. Дякуємо, що підняли нас любов’ю та підтримкою - написав він у своєму Х.

Нагадаємо

46-му президенту США Джо Байдену діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. Зазначається, що діагноз поставили після того, як лікарі виявили "невеликий вузлик" на простаті Байдена, що потребувало "подальшого обстеження".

Пізніше чинний президент США Дональд Трамп побажав своєму попереднику якнайшвидшого одужання. Про це глава Білого дому написав у своїх соцмережах.

Однак його син, Дональд Трамп-молодший потрапив у скандал, поширивши повідомлення, в якому висміяв колишню першу леді Джилл Байден, яка має докторський ступінь у галузі освіти, але "не помітила" наявність хвороби у свого чоловіка. Трамп-молодший натякнув цим, що подружжя Байден добре знало про рак, але не хотіло повідомляти про це широкому загалу.