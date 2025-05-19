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"Рак касается всех нас": Байден поблагодарил за поддержку

Киев • УНН

 • 630 просмотра

46-му президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака простаты. После этого Байден поблагодарил за поддержку, а Трамп пожелал выздоровления.

"Рак касается всех нас": Байден поблагодарил за поддержку

46-му президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. 18 мая об этом стало известно широкой общественности, а сегодня, 19 мая, Байден опубликовал в своих соцсетях сообщение со словами благодарности за поддержку. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Рак касается всех нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что мы самые сильные в сломанных местах. Спасибо, что подняли нас любовью и поддержкой

- написал он в своем Х.

Напомним

46-му президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Отмечается, что диагноз поставили после того, как врачи обнаружили "небольшой узелок" на простате Байдена, что потребовало "дальнейшего обследования".

Позже действующий президент США Дональд Трамп пожелал своему предшественнику скорейшего выздоровления. Об этом глава Белого дома написал в своих соцсетях.

Однако его сын, Дональд Трамп-младший попал в скандал, распространив сообщение, в котором высмеял бывшую первую леди Джилл Байден, имеющую докторскую степень в области образования, но "не заметившую" наличие болезни у своего мужа. Трамп-младший намекнул этим, что супруги Байден хорошо знали о раке, но не хотели сообщать об этом широкой общественности.

Алена Уткина

Алена Уткина

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