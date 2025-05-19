Трамп побажав Байдену швидкого одужання після виявлення раку простати у 46-го президента США

Президент США Дональд Трамп бажає своєму попереднику на посаді Джо Байдену, у якого діагностували "агресивну форму" раку простати, якнайшвидшого одужання. Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Трамп зазначив, що він і його дружина Меланія "засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена".

Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання Джилл (дружина Байдена - ред.) і родині, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання