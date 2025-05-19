Трамп побажав Байдену швидкого одужання після виявлення раку простати у 46-го президента США
Київ • УНН
Дональд Трамп висловив Джо Байдену побажання швидкого одужання після того, як у того діагностували агресивну форму раку простати. Президент США та його дружина Меланія засмучені цією новиною.
Президент США Дональд Трамп бажає своєму попереднику на посаді Джо Байдену, у якого діагностували "агресивну форму" раку простати, якнайшвидшого одужання. Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.
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Трамп зазначив, що він і його дружина Меланія "засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена".
Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання Джилл (дружина Байдена - ред.) і родині, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання
Як відомо, Трамп жорстко критикував Байдена і звинувачував його у зниженні когнітивних здібностей навіть після того, як Байден відмовився від участі у виборах на користь Камали Гарріс.
Нагадаємо
У 46-го президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. При цьому, за словами його речника, попри агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії, що дає можливість ефективного лікування.
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