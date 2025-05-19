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Трамп побажав Байдену швидкого одужання після виявлення раку простати у 46-го президента США

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Дональд Трамп висловив Джо Байдену побажання швидкого одужання після того, як у того діагностували агресивну форму раку простати. Президент США та його дружина Меланія засмучені цією новиною.

Трамп побажав Байдену швидкого одужання після виявлення раку простати у 46-го президента США

Президент США Дональд Трамп бажає своєму попереднику на посаді Джо Байдену, у якого діагностували "агресивну форму" раку простати, якнайшвидшого одужання. Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

Трамп зазначив, що він і його дружина Меланія "засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена".

Ми висловлюємо найтепліші й найкращі побажання Джилл (дружина Байдена - ред.) і родині, і ми бажаємо Джо якнайшвидшого й успішного одужання

- вказав президент США.

Як відомо, Трамп жорстко критикував Байдена і звинувачував його у зниженні когнітивних здібностей навіть після того, як Байден відмовився від участі у виборах на користь Камали Гарріс.

Нагадаємо

У 46-го президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. При цьому, за словами його речника, попри агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії, що дає можливість ефективного лікування.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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