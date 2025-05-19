Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после обнаружения рака простаты у 46-го президента США

Президент США Дональд Трамп желает своему предшественнику на посту Джо Байдену, у которого диагностировали "агрессивную форму" рака простаты, скорейшего выздоровления. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

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Трамп отметил, что он и его жена Мелания "расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена".

Мы выражаем самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (жена Байдена - ред.) и семье, и мы желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления - указал президент США.

Как известно, Трамп жестко критиковал Байдена и обвинял его в снижении когнитивных способностей даже после того, как Байден отказался от участия в выборах в пользу Камалы Харрис.

Напомним

У 46-го президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. При этом, по словам его представителя, несмотря на агрессивность заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии, что дает возможность эффективного лечения.

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США