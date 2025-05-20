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Жестоком обращении с пожилыми людьми? В Минюсте США намекнули, что Джилл Байден могут выдвинуть обвинение

Киев • УНН

 • 2352 просмотра

Лео Террелл, чиновник Минюста США, предложил обвинить Джилл Байден в сокрытии проблем со здоровьем мужа. Он считает это жестоким обращением с пожилым человеком.

Жестоком обращении с пожилыми людьми? В Минюсте США намекнули, что Джилл Байден могут выдвинуть обвинение

Высокопоставленный чиновник Министерства юстиции США предложил бывшей первой леди Джилл Байден предъявить уголовные обвинения в "жестоком обращении с пожилыми людьми" за то, что она не раскрыла то, что знала о проблемах со здоровьем своего мужа Джо Байдена, передает УНН.

Детали

Лео Террелл, старший советник помощника генерального прокурора по гражданским правам, сделал звонок вскоре после того, как появились новости о том, что у бывшего президента Джо Байдена диагностирован рак простаты на поздней стадии, который, по мнению многих, мог быть скрыт, как и его когнитивное снижение.

Террелл ответил на пост X, в котором говорилось, что Джилл Байден "знала о проблемах со здоровьем президента Байдена", но "все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента".

"Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовные обвинения??" — написал Террелл.

Он также перепостил ряд похожих реакций на его о предполагаемом пренебрежении Джилл Байден.

"Жестокое обращение с пожилыми людьми — это форма домашнего насилия, и доктору Байден предстоит многое объяснить о своей роли в обмане американского народа и налогоплательщиков", — гласил один из постов на X, который он перепостил. "Я бы никогда не пожелал Джо Байдену физического вреда, несмотря на мои личные политические взгляды; жаль, что его собственная семья поставила под угрозу его благополучие".

"Его медицинская команда должна была заметить это много лет назад! Позор Джилл и всем, кто отвернулся и проигнорировал это! Они действительно виновны в жестоком обращении с пожилыми людьми, и если они заставят его пройти через [sic] любую медицинскую процедуру сейчас, облучение или химиотерапию, их следует расстрелять! Но они хотели внимания и статуса любой ценой", — был один из самых едких ответов, которыми Террелл поделился на X.

Добавим

Его твит появился в то время, когда многие предположили, что новости о раке Байдена были скрыты от общественности, а медицинские эксперты заявили, что "немыслимо", что он мог остаться незамеченным, несмотря на потенциальное распространение в течение десятилетия.

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"Я хочу знать, как доктор Джилл Байден пропустила метастатический рак пятой стадии или это очередное сокрытие???" — спросил старший сын Дон Трамп-младший.

Его отец, президент Трамп, также позже сказал о диагнозе своего предшественника: "Кто-то не говорит фактов".

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Результаты ежегодных медицинских осмотров Байдена, опубликованные во время его президентства с 2021 по 2025 год, ничего не упоминали о скрининге на простат-специфический антиген (ПСА), который используется для выявления ранних признаков рака простаты и рекомендуется Американским онкологическим обществом мужчинам старше 50 лет.

Бывший президент Байден поделился фотографией себя и Джилл с их домашней кошкой Уиллоу в понедельник утром, когда он нарушил свое молчание в социальных сетях о диагнозе X.

"Рак касается нас всех. Как и многие из вас, Джилл и я узнали, что мы сильнее всего в сломанных местах. Спасибо, что поддерживаете нас любовью и поддержкой", — говорится в посте.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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