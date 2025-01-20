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День інавгурації: Трампи і Венси відправилися на церковну службу

День інавгурації: Трампи і Венси відправилися на церковну службу

Київ • УНН

 • 22338 перегляди

Обраний президент США Дональд Трамп з дружиною відвідують службу в церкві Св. Іоанна перед інавгурацією. Після богослужіння заплановано зустріч подружжя Трампів з чинним президентом Байденом та першою леді у Білому домі.

Обраний президент США Дональд Трамп та майбутня перша леді Меланія Трамп відвідують традиційну молитовну службу в єпископальній церкві Святого Іоанна біля Білого дому разом із обраним віцепрезидентом Джей Ді Венсом та його дружиною Ушою Венс, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Перед цим обраний президент Дональд Трамп з Меланією Трамп залишили Блер-гаус, також відомий як президентський гостьовий будинок і є офіційною резиденцією у Вашингтоні, біля Білого дому, щоб відвідати службу у церкві Св. Іоанна.

Після цього очікується зустріч Трампів із президентом США Джо Байденом та першою леді Джилл Байден у Білому домі перед церемонією приведення до присяги нового президента у Капітолії США.

Сучасна традиція відвідування богослужіння у день інавгурації розпочалася з Франкліна Д. Рузвельта у 1933 році. Найчастіше служба проводилася в єпископальній церкві Св. Іоанна біля Білого дому, але президент Джо Байден відвідав собор Св. Матвія вранці у день інавгурації у 2021 році.

Розклад інавгурації Трампа: що чекає на американців 20 січня20.01.25, 10:58 • 37740 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
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bilyi-dimБілий дім
dzhyll-baidenДжилл Байден
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donald-trampДональд Трамп
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