Розклад інавгурації Трампа: що чекає на американців 20 січня
Київ • УНН
Об'єднаний комітет Конгресу оприлюднив детальний графік інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Церемонія включатиме присягу, парад та виступи відомих виконавців.
20 січня відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Після того як він складе присягу, офіційно розпочнеться його другий термін в Білому домі.
Про це пові CBS news, пише УНН.
Деталі
Інавгураційна церемонія знаменує собою передачу влади від адміністрації Джо Байдена до адміністрації Дональда Трампа. Згідно з 20-ю поправкою Конституції США, повноваження чинного президента закінчуються опівдні, після чого новообраний президент складає присягу. Цьогорічною темою інавгурації стало гасло "Наша неминуща демократія: конституційна обіцянка".
Організацією заходу займається Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній під керівництвом сенатора Емі Клобушар. Програма церемонії включає:
- хода до Капітолію;
- церемонія приведення до присяги віце-президента;
- церемонія приведення до присяги президента;
- інавгураційна промова;
- почесний від'їзд президента і віце-президента, що йде у відставку;
- церемонія підписання, під час якої новий президент підписує номінації, меморандуми, прокламації або укази;
- інавгураційний обід;
- огляд, під час якого президент і віце-президент перевіряють стрій військ;
- президентський парад, який через холодну погоду буде проведений на арені Capital One в центрі Вашингтона.
Де можна буде спостерігати церемонію?
Українською мовою трансляція буде доступна на YouTube-каналі "Голос Америки" з 17:30 до 21:00 за Києвом.
Скільки триватиме подія?
Точна тривалість церемонії інавгурації не визначена, сама церемонія тривала близько години, коли Трамп складав присягу в 2017 році, а пан Байден вступав на посаду в 2021 році.
Розклад інавгурації
За даними інавгураційного комітету Трампа-Венса, церемонія інавгурації розпочнеться з музичної прелюдії у виконанні об'єднаних хорів Університету Небраски-Лінкольна та оркестру морської піхоти США "The President's Own".
Член Групи підтримки Емі Клобучар закличе до порядку, а кардинал Тімоті Долан, архієпископ Нью-Йорка, і преподобний Франклін Грем виголосять молитву. Крістофер Маччіо, оперний співак, якого називають американським тенором, заспіває "О, Америка!"
Потім суддя Верховного суду Бретт Кавано прийме присягу віце-президента Дж. Д. Венса.Кантрі-співачка Керрі Андервуд, хор Збройних сил і хоровий гурток Військово-морської академії США виконають пісню "America the Beautiful". Після їхнього виступу головний суддя Джон Робертс приведе Трампа до президентської присяги.
Хоровий гурток Військово-морської академії знову виконає "Бойовий гімн Республіки", а потім Трамп виступить з інавгураційною промовою.Церемонія завершиться благословенням рабина доктора Арі Бермана, президента Єшива-університету; імама Хушама Аль-Хусайні з Ісламського освітнього центру Кербела; пастора Лоренцо Сьюелла з церкви 180 в Детройті; і преподобного отця Френка Манна з Римо-католицької єпархії Брукліна, а також національним гімном у виконанні Мачіо.
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