Трамп анонсував "історичні" дії для вирішення криз у США з першого дня
Київ • УНН
Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв діяти з "історичною швидкістю" для вирішення кризових ситуацій. Серед першочергових завдань - масова депортація нелегальних мігрантів та спроби завершити війну в Україні.
Минулої доби, напередодні інавгурації, новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує серію екстрених дій, починаючи з першого дня роботи його адміністрації.
Передає УНН із посиланням на VOA.
Починаючи із завтрашнього дня, я діятиму з історичною швидкістю і силою, щоб розв'язати кожну кризову ситуацію, з якою стикається наша країна
Зокрема Трамп зосередив свою увагу на проблемі нелегальної імміграції, він пообіцяв депортацію мільйонів нелегальних мігрантів.
(Депортації) почнуться дуже, дуже швидко
Також Трамп заявив про заходи щодо TikTok.
"Ми повинні врятувати TikTok", - заявив Трамп на мітингу.
Раніше він пообіцяв видати указ про перенесення заборони, щоб дати час для "укладення угоди" щодо виведення американського підрозділу TikTok з-під китайського контролю.
Трамп також заявив, що негайно підпише рекордну кількість виконавчих указів, скасовуючи багато указів Байдена.
Нагадаємо
Дональд Трамп заявив про наміри швидко завершити війну в Україні через переговори з путіним та Зеленським. Трамп доручив своїм помічникам організувати термінові переговори з путіним.
Номінований обраним президентом США на радника з нацбезпеки Майк Волц запевнив, що Дональд Трамп "рішуче налаштований" домогтись кінця війни рф в Україні.