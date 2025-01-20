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Трамп доручив своїм помічникам організувати термінові переговори з путіним

Трамп доручив своїм помічникам організувати термінові переговори з путіним

Київ • УНН

 • 30527 перегляди

Обраний президент США доручив організувати телефонну розмову з путіним одразу після складання присяги. Трамп має намір обговорити особисту зустріч для спроби завершення війни в Україні.

Обраний президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати найближчими днями телефонну розмову з російським лідером володимиром путіним. Про це інформує CNN з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.

Деталі

За словами інформаторів, під час розмови Трамп хоче обговорити майбутню особисту зустріч із лідером рф у найближчі місяці, щоб спробувати завершити війну в Україні. 

Трамп, як кандидат, пообіцяв припинити конфлікт протягом дня після присяги. Але напередодні його інавгурації мало що вказує на те, що майже трирічна війна наближається до завершення, майже напевно, що він зламається ця обітниця

- йдеться у дописі.

Натомість Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – у тому числі шляхом безпосередньої розмови з путіним.

Зазначається,  що представники команди національної безпеки Трампа почали працювати над телефонною розмовою з путіним ще кілька тижнів тому. Однак поки невідомо остаточну дату розмови. Як тільки Трамп вступить на посаду, офіційні особи США та росії зможуть серйозно почати роботу над організацією особистої зустрічі.

Як повідомляє CNN, новий президент сказав, що переговори вже організовуються, але кремль заявив, що почекає, доки Трамп не вступить на посаду, щоб розпочати офіційну підготовку.

Швейцарія та Сербія заявили, що готові прийняти гостей.

Будь-які переговори між двома людьми відображатимуть різкий відхід від підходу президента Джо Байдена. Він не спілкувався безпосередньо з путіним майже три роки, побоюючись, що будь-яка розмова буде корисною для вирішення конфлікту. Трамп бачить речі інакше. Його погляд, описаний особою, знайомою з його мисленням, полягає в тому, що пряме спілкування з путіним – це саме те, що необхідно для пошуку рішення для припинення війни

- пише CNN.

"Значною мірою невідомо, наскільки Трамп планує продовжувати стратегію адміністрації Байдена щодо постачання зброї та розвідданих Києву, і - крім протидії вступу України до НАТО - він не сказав, на які гарантії безпеки він був би готовий погодитися, щоб задовольнити президента Володимира Зеленського. Він також не уточнив, хто платитиме за відновлення України, хоча, судячи з його минулих коментарів, навряд це будуть Сполучені Штати", - йдеться в публікації CNN.

Нагадаємо

Майбутній президент США Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні та запобігти Третій світовій війні. Політик заявив про це на мітингу у Вашингтоні 19 січня, запевнивши, що його команда "близька до цього".

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