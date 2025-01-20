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Трамп поручил своим помощникам организовать срочные переговоры с путиным

Трамп поручил своим помощникам организовать срочные переговоры с путиным

Киев  •  УНН

 • 6015 просмотра

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Избранный президент США поручил организовать телефонный разговор с путиным сразу после принятия присяги. Трамп намерен обсудить личную встречу для попытки завершения войны в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать в ближайшие дни телефонный разговор с российским лидером владимиром путиным. Об этом информирует CNN со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

Детали

По словам информаторов, во время разговора Трамп хочет обсудить предстоящую личную встречу с лидером рф в ближайшие месяцы, чтобы попытаться завершить войну в Украине. 

Трамп, как кандидат, пообещал прекратить конфликт в течение дня после присяги. Но накануне его инаугурации мало что указывает на то, что почти трехлетняя война близится к завершению, почти наверняка, что он сломает этот обет

- говорится в заметке.

Зато Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в течение первых месяцев его президентства - в том числе путем непосредственного разговора с путиным.

Отмечается,  что представители команды национальной безопасности Трампа начали работать над телефонным разговором с путиным еще несколько недель назад. Однако пока неизвестно окончательную дату разговора. Как только Трамп вступит в должность, официальные лица США и россии смогут серьезно начать работу над организацией личной встречи.

Как сообщает CNN, новый президент сказал, что переговоры уже организуются, но кремль заявил, что подождет, пока Трамп не вступит в должность, чтобы начать официальную подготовку.

Швейцария и Сербия заявили, что готовы принять гостей.

Любые переговоры между двумя людьми будут отражать резкий отход от подхода президента Джо Байдена. Он не общался напрямую с путиным почти три года, опасаясь, что любой разговор будет полезным для решения конфликта. Трамп видит вещи иначе. Его взгляд, описанный лицом, знакомым с его мышлением, заключается в том, что прямое общение с путиным - это именно то, что необходимо для поиска решения для прекращения войны

- пишет CNN.

"В значительной степени неизвестно, насколько Трамп планирует продолжать стратегию администрации Байдена по поставкам оружия и разведданных Киеву, и - кроме противодействия вступлению Украины в НАТО - он не сказал, на какие гарантии безопасности он был бы готов согласиться, чтобы удовлетворить президента Владимира Зеленского. Он также не уточнил, кто будет платить за восстановление Украины, хотя, судя по его прошлым комментариям, вряд ли это будут Соединенные Штаты", - говорится в публикации CNN.

Напомним

Будущий президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну. Политик заявил об этом на митинге в Вашингтоне 19 января, заверив, что его команда "близка к этому".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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