Трамп анонсировал «исторические» действия для разрешения кризисов в США с первого дня
Киев • УНН
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал действовать с «исторической скоростью» для решения кризисных ситуаций. Среди первоочередных задач - массовая депортация нелегальных мигрантов и попытки завершить войну в Украине.
За прошедшие сутки, накануне инаугурации, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует серию экстренных действий, начиная с первого дня работы его администрации.
Передает УНН со ссылкой на VOA.
Начиная с завтрашнего дня, я буду действовать с исторической скоростью и силой, чтобы решить каждую кризисную ситуацию, с которой сталкивается наша страна
В частности Трамп сосредоточил свое внимание на проблеме нелегальной иммиграции, он пообещал депортацию миллионов нелегальных мигрантов.
(Депортации) начнутся очень, очень быстро
Также Трамп заявил о мерах в отношении TikTok.
«Мы должны спасти TikTok», - заявил Трамп на митинге.
Ранее он пообещал издать указ о переносе запрета, чтобы дать время для «заключения сделки» по выводу американского подразделения TikTok из-под китайского контроля.
Трамп также заявил, что немедленно подпишет рекордное количество исполнительных указов, отменяя многие указы Байдена.
Напомним,
Дональд Трамп заявил о намерениях быстро завершить войну в Украине через переговоры с Путиным и Зеленским. Трамп поручил своим помощникам организовать срочные переговоры с Путиным.
Номинированный избранным президентом США на советника по нацбезопасности Майк Волц заверил, что Дональд Трамп «решительно настроен» добиться конца войны рф в Украине.