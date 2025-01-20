Трамп анонсировал «исторические» действия для разрешения кризисов в США с первого дня

За прошедшие сутки, накануне инаугурации, новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует серию экстренных действий, начиная с первого дня работы его администрации.

Передает УНН со ссылкой на VOA.

Начиная с завтрашнего дня, я буду действовать с исторической скоростью и силой, чтобы решить каждую кризисную ситуацию, с которой сталкивается наша страна - заявил Трамп за день до его инаугурации, своим сторонникам и зрителям, которые собрались на крытом стадионе Capital One Arena в Вашингтоне.

В частности Трамп сосредоточил свое внимание на проблеме нелегальной иммиграции, он пообещал депортацию миллионов нелегальных мигрантов.

(Депортации) начнутся очень, очень быстро - заявил Трамп в интервью NBC в воскресенье.

Также Трамп заявил о мерах в отношении TikTok.

«Мы должны спасти TikTok», - заявил Трамп на митинге.

Ранее он пообещал издать указ о переносе запрета, чтобы дать время для «заключения сделки» по выводу американского подразделения TikTok из-под китайского контроля.

Трамп также заявил, что немедленно подпишет рекордное количество исполнительных указов, отменяя многие указы Байдена.

Напомним,

Дональд Трамп заявил о намерениях быстро завершить войну в Украине через переговоры с Путиным и Зеленским. Трамп поручил своим помощникам организовать срочные переговоры с Путиным.

Номинированный избранным президентом США на советника по нацбезопасности Майк Волц заверил, что Дональд Трамп «решительно настроен» добиться конца войны рф в Украине.