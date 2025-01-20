Радник Трампа з нацбезпеки назвав три ключові питання для припинення війни рф в Україні

Номінований обраним президентом США на радника з нацбезпеки Майк Волц запевнив, що Дональд Трамп "рішуче налаштований" домогтись кінця війни рф в Україні, пише УНН з посиланням на "Голос Америки" та CBS News.

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"Конфлікт має зупинитись і президент Трамп чітко каже про це і рішуче налаштований це зробити", - заявив Волц у програмі Face the Nation на каналі CBS 19 січня.

Відповідаючи на запитання, чи існує план того, як зупинити війну, Волц сказав, що не буде забігати наперед, але назвав питання, які, на його думку, є ключовими: Хто має бути за столом перемовин? Як привести їх за стіл перемовин? Якими мають бути межі угоди?

Я не збираюся забігати наперед у всіх цих речах, але я скажу вам ключ – ключові частини цього. По-перше, кого ми посадимо за стіл переговорів? По-друге, як ми приведемо їх за стіл переговорів? І по-третє, які межі угоди? - сказав Волц.

"Президент Трамп чітко заявляє, що війна має зупинитись", - зазначив Волц і додав, що і Президент України Володимир Зеленський каже про готовність співпрацювати з Трампом щодо зупинки війни.

Волц вказав бойові дії в цій війні "полем вбивства", де поєднуються як методи ведення часів Першої світової, так і ризики ескалації війни до Третьої світової.

"Це окопна війна часів Першої світової, справді м'ясорубка, коли люди перебігають через відкриті поля на сході України. Однак з ескалаційними наслідками Третьої світової війни", - заявив Волц.

Говорячи про ризики ескалації, член команди Трампа зазначив, що війна "розширюється" і залучаються "Північна Корея надсилає десятки тисяч військових, Південна Корея засмучена і говорить про певну долученість".

Доповнення

8 січня інший претендент на високу посаду в уряді Трампа, Кіт Келлог, якого новообраний президент планує призначити спецпредставником по Україні та росії, в ефірі Fox News висловив переконання, що в результаті обговорень сторони зможуть прийти до рішення про врегулювання "кризи" і припинення "різанини" і порадив проаналізувати результати такого наміру за 100 днів роботи нової адміністрації.