Советник Трампа по нацбезопасности назвал три ключевых вопроса для прекращения войны рф в Украине

Номинированный избранным президентом США на советника по нацбезопасности Майк Уолц заверил, что Дональд Трамп "решительно настроен" добиться конца войны рф в Украине, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки" и CBS News.

Детали

"Конфликт должен остановиться и президент Трамп четко говорит об этом и решительно настроен это сделать", - заявил Волц в программе Face the Nation на канале CBS 19 января.

Отвечая на вопрос, существует ли план того, как остановить войну, Уолц сказал, что не будет забегать вперед, но назвал вопросы, которые, по его мнению, являются ключевыми: Кто должен быть за столом переговоров? Как привести их за стол переговоров? Какими должны быть рамки соглашения?

Я не собираюсь забегать наперед во всех этих вещах, но я скажу вам ключ - ключевые части этого. Во-первых, кого мы посадим за стол переговоров? Во-вторых, как мы приведем их за стол переговоров? И в-третьих, какие рамки соглашения? - сказал Уолц.

"Президент Трамп четко заявляет, что война должна остановиться", - отметил Уолц и добавил, что и Президент Украины Владимир Зеленский говорит о готовности сотрудничать с Трампом по остановке войны.

Уолц указал боевые действия в этой войне "полем убийства", где сочетаются как методы ведения времен Первой мировой, так и риски эскалации войны до Третьей мировой.

"Это окопная война времен Первой мировой, действительно мясорубка, когда люди перебегают через открытые поля на востоке Украины. Однако с эскалационными последствиями Третьей мировой войны", - заявил Уолц.

Говоря о рисках эскалации, член команды Трампа отметил, что война "расширяется" и привлекаются "Северная Корея присылает десятки тысяч военных, Южная Корея расстроена и говорит об определенной причастности".

Дополнение

8 января другой претендент на высокую должность в правительстве Трампа, Кит Келлог, которого новоизбранный президент планирует назначить спецпредставителем по Украине и россии, в эфире Fox News выразил убеждение, что в результате обсуждений стороны смогут прийти к решению об урегулировании "кризиса" и прекращении "резни" и посоветовал проанализировать результаты такого намерения за 100 дней работы новой администрации.