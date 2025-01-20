Расписание инаугурации Трампа: что ждет американцев 20 января

20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. После того как он примет присягу, официально начнется его второй срок в Белом доме.

Об этом поведал CBS news, пишет УНН.

Детали

Инаугурационная церемония знаменует собой передачу власти от администрации Джо Байдена к администрации Дональда Трампа. Согласно 20-й поправке Конституции США, полномочия действующего президента заканчиваются в полдень, после чего новоизбранный президент приносит присягу. Нынешней темой инаугурации стал лозунг «Наша непреходящая демократия: конституционное обещание».

Организацией мероприятия занимается Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям под руководством сенатора Эми Клобушар. Программа церемонии включает:

походка к Капитолию;

церемония приведения к присяге вице-президента;

церемония приведения к присяге президента;

инаугурационная речь;

почетный отъезд президента и вице-президента, уходящего в отставку;

церемония подписания, во время которой новый президент подписывает номинации, меморандумы, прокламации или указы;

инаугурационный обед;

осмотр, во время которого президент и вице-президент проверяют строй войск;

президентский парад, который из-за холодной погоды будет проведен на арене Capital One в центре Вашингтона.

Где можно будет наблюдать церемонию?

На украинском языке трансляция будет доступна на YouTube-канале «Голос Америки» с 17:30 до 21:00 по Киеву.

Сколько продлится событие?

Точная продолжительность церемонии инаугурации не определена, сама церемония длилась около часа, когда Трамп принимал присягу в 2017 году, а господин Байден вступал в должность в 2021 году.

Расписание инаугурации

По данным инаугурационного комитета Трампа-Вэнса, церемония инаугурации начнется с музыкальной прелюдии в исполнении объединенных хоров Университета Небраски-Линкольна и оркестра морской пехоты США «The President's Own».

Член Группы поддержки Эми Клобучар призовет к порядку, а кардинал Тимоти Долан, архиепископ Нью-Йорка, и преподобный Франклин Грэм произнесут молитву. Кристофер Маччио, оперный певец, которого называют американским тенором, споет «О, Америка!»

Затем судья Верховного суда Бретт Кавано примет присягу вице-президента Дж. Д. Вэнса.Кантри-певица Кэрри Андервуд, хор Вооруженных сил и хоровой кружок Военно-морской академии США исполнят песню «America the Beautiful». После их выступления главный судья Джон Робертс приведет Трампа к президентской присяге.

Хоровой кружок Военно-морской академии снова исполнит «Боевой гимн Республики», а затем Трамп выступит с инаугурационной речью. Церемония завершится благословением раввина доктора Ари Бермана, президента Ешива-университета; имама Хушама Аль-Хусайни из Исламского образовательного центра Кербела; пастора Лоренцо Сьюэлла из церкви 180 в Детройте; и преподобного отца Фрэнка Манна из Римско-католической епархии Бруклина, а также национальным гимном в исполнении Мачио.

Напомним,

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