День инаугурации: Трампы и Вэнси отправились на церковную службу

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Избранный президент США Дональд Трамп с женой посещают службу в церкви Св. Иоанна перед инаугурацией. После богослужения запланирована встреча супругов Трампов с действующим президентом Байденом и первой леди в Белом доме.

Избранный президент США Дональд Трамп и будущая первая леди Мелания Трамп посещают традиционную молитвенную службу в епископальной церкви Святого Иоанна возле Белого дома вместе с избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом и его женой Ушей Вэнс, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Перед этим избранный президент Дональд Трамп с Меланией Трамп покинули Блэр-хаус, также известный как президентский гостевой дом и являющийся официальной резиденцией в Вашингтоне, возле Белого дома, чтобы посетить службу в церкви Св. Иоанна.

После этого ожидается встреча Трампов с президентом США Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в Белом доме перед церемонией приведения к присяге нового президента в Капитолии США.

Современная традиция посещения богослужения в день инаугурации началась с Франклина Д. Рузвельта в 1933 году. Чаще всего служба проводилась в епископальной церкви Св. Иоанна возле Белого дома, но президент Джо Байден посетил собор Св. Матвея утром в день инаугурации в 2021 году.

Расписание инаугурации Трампа: что ждет американцев 20 января20.01.25, 10:58 • 25427 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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