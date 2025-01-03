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Колаж від Зеленського вартістю 2,400 тисяч доларів: родина Байденів оприлюднила декларацію подарунків

Київ • УНН

 • 121885 перегляди

Держдепартамент США оприлюднив декларацію подарунків родині Байденів від світових лідерів. Найдорожчим виявився діамант вартістю $20 тис від прем'єра Індії, а від Зеленського - колаж за $2,4 тис.

Державний департамент США оприлюднив декларацію щодо подарунків, які родина Джо та Джілл Байденів отримала від дипломатів та лідерів держав у 2023 році. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з американським законодавством, всі подарунки, вартість яких перевищує $480, мають бути задекларовані. Дорожчі подарунки зазвичай передаються до Національного архіву або використовуються для офіційних цілей. Колаж від Зеленського, як і більшість інших цінних подарунків, також переданий до архіву.

Серед інших подарунків, отриманих Байденом у 2023 році, були: альбом фотографій вартістю $7,100 від нещодавно відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля; статуетка монгольських воїнів за $3,495 від прем'єр-міністра Монголії; срібна чаша за $3,300 від султана Брунею; срібний піднос за $3,160 від президента Ізраїлю.

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Найдорожчим подарунком стала діамантова прикраса вартістю $20,000, яку Джилл Байден вручив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Цей діамант вагою 7,5 карата був найдорожчим подарунком, отриманим будь-яким членом першої родини у 2023 році. Окрім цього, Джилл Байден отримала брошку вартістю $14,063 від посла України в США та браслет, брошку й альбом фотографій на суму $4,510 від президента та першої леді Єгипту.

Діамант вартістю $20,000 залишили для офіційного використання в Східному крилі Білого дому, згідно з документом Держдепартаменту. Інші подарунки були передані до архіву.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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