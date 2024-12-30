Байден шкодує про відмову від участі у президентських виборах США

Чинний президент США Джо Байден вважає, що міг би перемогти Дональда Трампа на президентських виборах у США, якби не відмовився від участі в них, пише УНН з посиланням на The Washington post.

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Як повідомляється, Байден і деякі з його помічників досі вважають, що він мав залишитися в перегонах, попри погані результати в дебатах і низькі результати в опитуваннях, які спонукали демократів тиснути на нього, щоб він вийшов.

За словами людей, знайомих з їхніми коментарями, які говорили на умовах анонімності, щоб описати приватні розмови, Байден і ці помічники говорили людям останніми днями, що він міг би перемогти Трампа. Помічники кажуть, що президент намагався не покладати провину на Гарріс або її кампанію.

Проте багато демократів звинувачують у програші Гарріс те, що Байден наполягав на тому, щоб залишатися в перегонах настільки довго, що до того моменту, як він знявся, Гарріс залишалося трохи більше трьох місяців для кампанії. А інші стверджують, що Байден порушив власну обіцянку, намагаючись утриматися на посаді президента, а не прокласти шлях для молодшої групи демократів-анти-Трампа, які могли б вивести країну в майбутнє.

"Байден керувався обіцянкою, що він буде тимчасовим президентом і, по суті, матиме один термін, перш ніж передати його іншому поколінню. Я думаю, що його повторна кандидатура порушила цю концепцію — концептуальну основу теорії про те, що він покладе край апеляції Трампа, він переможе трампізм і забезпечить нову еру", - сказав сенатор Річард Блюменталь (штат Коннектикут).

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