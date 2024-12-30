Байден сожалеет об отказе от участия в президентских выборах США

Действующий президент США Джо Байден считает, что мог бы победить Дональда Трампа на президентских выборах в США, если бы не отказался от участия в них, пишет УНН со ссылкой на The Washington post.

Детали

Как сообщается, Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что он должен был остаться в гонке, несмотря на плохие результаты в дебатах и низкие результаты в опросах, которые побудили демократов давить на него, чтобы он вышел.

По словам людей, знакомых с их комментариями, которые говорили на условиях анонимности, чтобы описать частные разговоры, Байден и эти помощники говорили людям в последние дни, что он мог бы победить Трампа. Помощники говорят, что президент старался не возлагать вину на Харрис или ее кампанию.

Однако многие демократы обвиняют в проигрыше Харрис то, что Байден настаивал на том, чтобы оставаться в гонке настолько долго, что к тому моменту, как он снялся, Харрис оставалось чуть больше трех месяцев для кампании. А другие утверждают, что Байден нарушил собственное обещание, пытаясь удержаться на посту президента, а не проложить путь для младшей группы демократов-анти-Трампа, которые могли бы вывести страну в будущее.

«Байден руководствовался обещанием, что он будет временным президентом и, по сути, будет иметь один срок, прежде чем передать его другому поколению. Я думаю, что его повторная кандидатура нарушила эту концепцию - концептуальную основу теории о том, что он положит конец апелляции Трампа, он победит трампизм и обеспечит новую эру», - сказал сенатор Ричард Блюменталь (штат Коннектикут).

Напомним

Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп почтили память Джимми Картера. Байден объявил день траура, а Трамп отметил вклад покойного в развитие страны.

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