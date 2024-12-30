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Джо Байден і Дональд Трамп вшанували пам'ять колишнього президента США Джиммі Картера

Джо Байден і Дональд Трамп вшанували пам'ять колишнього президента США Джиммі Картера

Київ • УНН

 • 20351 перегляди

Чинний президент США Джо Байден та його попередник Дональд Трамп вшанували пам'ять Джиммі Картера. Байден оголосив день жалоби, а Трамп відзначив внесок покійного у розвиток країни.

Джо Байден назвав свого колегу-демократа "людиною принципів, віри і смирення". Трамп заявив, що всі американці в "боргу перед Картером".

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Джо Байден і Дональд Трамп вшанували пам'ять колишнього президента США і лауреата Нобелівської премії миру Джиммі Картера, який помер у віці 100 років.

Сьогодні Америка та світ втратили надзвичайного лідера, державного діяча та гуманітарія. Для всіх молодих людей у ​​цій країні та для всіх, хто шукає, що означає жити цілеспрямованим і сенсовим життям — хорошим життям — вивчайте Джиммі Картера, людину принципів, віри та скромності

- йдеться у заяві президента Байдена та першої леді Джилл Байден.

Байден оголосив, що 9 січня буде національний день жалоби, і закликав американців відвідати місця поклоніння, щоб "віддати шану" покійному президенту.

Трамп на Truth Social зазначив наступне:

Виклики, з якими зіткнувся Джиммі на посаді президента, припали на переломний час для нашої країни, і він зробив все, що було в його силах, щоб поліпшити життя всіх американців. За це ми всі в боргу перед ним.

Пізніше Трамп написав, що, хоча він "категорично" не згоден з Картером у філософському і політичному плані, але він розуміє, що колишній президент "по-справжньому любив і поважав" США і все, за що вони виступають.

Він багато працював, щоб зробити Америку кращою, і за це я висловлюю йому свою глибоку повагу. Він був справді хорошою людиною, і, звісно, його буде дуже не вистачати. Він також був дуже послідовним, набагато більше, ніж більшість президентів, після того, як покинув Овальний кабінет

- сказав Трамп.

ВВС нагадує, що Трамп раніше висміював єдиний термін Картера під час передвиборчої кампанії напередодні своєї перемоги на цьогорічних президентських виборах, а в 2019 році сказав: "Він хороша людина. Він був жахливим президентом".

Нагадаємо

У віці 100 років помер 39-й президент США і лауреат Нобелівської премії Джиммі Картер. Він був найстарішим із нині живих президентів Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський висловив співчуття усім американцям та родині колишнього президента США Джиммі Картера у зв’язку з його смертю.

Колишня перша леді США Розалін Картер померла у віці 96 років20.11.23, 11:15 • 3133 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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