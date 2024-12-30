Зеленський висловив співчуття з приводу смерті експрезидента США Джиммі Картера

Володимир Зеленський висловив співчуття усім американцям та родині колишнього президента США Джиммі Картера у зв’язку з його смертю. Про це президент України написав у соцмережі X, пише УНН.

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Він зазначив, що Картер був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте "його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу".

Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку росії,