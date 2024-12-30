Зеленський висловив співчуття з приводу смерті експрезидента США Джиммі Картера
Київ • УНН
Президент України висловив співчуття з приводу смерті Джиммі Картера. Зеленський відзначив його відданість демократичним цінностям та підтримку України перед агресією РФ.
Володимир Зеленський висловив співчуття усім американцям та родині колишнього президента США Джиммі Картера у зв’язку з його смертю. Про це президент України написав у соцмережі X, пише УНН.
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Він зазначив, що Картер був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте "його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу".
Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку росії,
За його словами, Джиммі Картер присвятив життя зміцненню миру у світі та захисту прав людини.
"Саме про це прошу сьогодні згадати: мир має значення, і світ має залишатися єдиним у протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям", – зазначив Президент України.
Нагадаємо
39-й президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років після відмови від подальшого лікування. Нобелівський лауреат боровся з меланомою та провів останні дні під хоспісним наглядом вдома.
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