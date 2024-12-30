Байден оголосив 9 січня днем ​​трауру у зв'язку зі смертю експрезидента Картера

Президент США Джо Байден висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента Штатів та лауреата Нобелівської премії миру Джиммі Картера й оголосив 9 січня днем жалоби за померлим. Про це повідомляє пресслужба Білог дому, пише УНН.

Призначаю 9 січня 2025 року Національним днем жалоби на всій території Сполучених Штатів, - йдеться у повідомленні.

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Він також закликав американський народ зібратися в цей день у своїх відповідних місцях богослужінь, щоб вшанувати пам'ять президента Джеймса Ерла Картера-молодшого.

Запрошую людей усього світу, які поділяють нашу скорботу, приєднатися до нас у цьому урочистому вшануванні, - зазначив Байден.

У заяві Байдена також зазначається, що він розпорядився про приспускання прапорів на знак пошанування 39-го президента США у 30-денний термін з дня смерті Картера.

Нагадаємо

39-й президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років після відмови від подальшого лікування. Нобелівський лауреат боровся з меланомою та провів останні дні під хоспісним наглядом вдома.