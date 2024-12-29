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У віці 100 років помер колишній президент США Джиммі Картер - WP

У віці 100 років помер колишній президент США Джиммі Картер - WP

Київ • УНН

 • 41821 перегляди

39-й президент США Джиммі Картер помер у віці 100 років після відмови від подальшого лікування. Нобелівський лауреат боровся з меланомою та провів останні дні під хоспісним наглядом вдома.

У віці 100 років помер 39-й президент США і лауреат Нобелівської премії Джиммі Картер. Він був найстарішим із нині живих президентів Сполучених Штатів. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

Деталі

Смерть Картера підтвердив його син, однак причину не уточнив. Ще у лютому 2023 року Центр Картера повідомив, що експрезидент вирішив припинити лікування після низки госпіталізацій і провести останні дні вдома під хоспісним наглядом.

В останні роки Картер боровся з агресивною формою меланоми, метастази якої поширилися на печінку та мозок.

Довідково

Картер був президентом США з 1977 до 1981 року. Він увійшов в історію як реформатор і борець за права людини, хоча його президентство часто критикували за економічні труднощі та міжнародні кризи, зокрема захоплення заручників у Ірані.

Після завершення політичної кар’єри Картер присвятив себе миротворчій діяльності, за що отримав Нобелівську премію миру у 2002 році. Його внесок у боротьбу з хворобами, бідністю та глобальними конфліктами зробив його однією з найвпливовіших постатей серед колишніх президентів США. Це був найстаріший президент в історії США, який залишив значну спадщину як на політичній арені, так і у сфері громадянського активізму.

Нагадаємо

У жовтні цього року Джиммі Картер, 100-річний колишній президент США, достроково проголосував поштою на виборах. Він віддав свій голос за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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